Drama v bolnišnici! Iz žepa potegnil nož, napadel zdravnika in še enega moškega ter se zabodel

Na Hrvaškem se je zgodil incident v bolnišnici. Tako je v nedeljo moški na urgenci Splošne bolnišnice Virovitica poškodoval zdravnika in občana. Posredovala je tudi policija, ki je o dogodku prejela prijavo ob 3:48.

Zabodel se je

Ob prihodu v bolnišnico so policisti našli moškega, ki je iz žepa hlač vzel zložljivi nož in se zabodel v prsni koš. Policisti so moškega nato obvladali s pomočjo zdravnika in občana v čakalnici.

»V tem dogodku sta bila poleg moškega, ki si je poškodbo povzročil sam, lažje poškodovana še zdravnik in občan, medtem ko policisti, ki so ukrepali, niso bili poškodovani,« so sporočili iz Policijske uprave Virovitiško-podravine. Policisti še preiskujejo dogodek.