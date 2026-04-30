Drama v Franciji, avtobus s potniki padel v reko! (VIDEO in FOTO)

Avtobus s potniki je danes v Franciji padel v reko, po navedbah francoskih medijev pa so bili voznik in potniki rešeni. Avtobus, ki ga je vozil voznik pripravnik, je zapeljal v Seno v bližini kraja Juvisy-sur-Orge, poroča Le Parisien. Kot navajajo, so bile v času incidenta v vozilu štiri osebe, voznik pa je naredil napako pri upravljanju, nato pa je s seboj v reko potegnil še parkiran avtomobil.

Po trenutno dostopnih informacijah ni podatkov o žrtvah, voznik in potniki so rešeni, prvi pa so jim na pomoč priskočili mimoidoči. Le Figaro poroča, da so rečna brigada in gasilci še vedno na kraju dogodka, dva čolna pa patruljirata po vodi, da bi se prepričali, da ni več oseb, ki bi jih bilo treba rešiti.

Francoski mediji so sprva poročali, da je avtobus v reko padel z mostu, kasneje pa se je na objavljenih fotografijah videlo, da je avtobus v reko zapeljal z ulice ter da je celotno vozilo pod vodo. Županja Lamia Bensarsa Reda je dejala, da je nad nesrečo »zgrožena«, poroča informer.rs.