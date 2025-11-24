Po poročanju portala Fenix Magazin, ki se sklicuje na informacije portala HNA, se je v enem izmed McDonald'sov zgodil neljubi dogodek, po katerem je dveletna deklica končala v bolnici v Kasslu. Deklica je, kot piše Fenix Magazin, pila iz steklenice, v njej pa je po trditvah njene mame bila tekočina, ki je imela vonj po alkoholu. Po besedah mame naj bi šlo verjetno za dezinfekcijsko sredstvo. Pitje take tekočine lahko hitro pripelje do neželenih posledic. Vprašanje je, kako je ta steklenica prišla na tisto mesto. Možno tudi je, da jo je tam pozabil kakšen obiskovalec. Po besedah tiskovnega predstavnika policije je steklenica zavarovana.

Po tem, ko je deklica spila tekočino, je bilo jasno, da je spila nekaj, česar ne bi smela. Kot piše portal Fenix Magazin, je njena mama opazila, da je postala rdeča kot rak, začela pa je tudi jokati. Kasneje je končala v bolnici, od koder pa so jo že odpustili domov. K sreči pitje te tekočine očitno ni pustilo hudih posledic.

Podpirajo preiskavo tega dogodka

Nesreča je razumljivo pretresla tudi zaposlene v McDonald'su. Po pisanju portala Fenix Magazin je tiskovna predstavnica podjetja dejala, da v celoti podpirajo preiskavo tega incidenta. Kot še piše ta portal, so v podjetju obljubili, da bodo sprejeli vse potrebne ukrepe, da se primer razjasni.