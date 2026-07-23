Drama v Nemčiji: na banki z nožem napadel in ubil moškega (FOTO in VIDEO)

V bančni poslovalnici v Regensburgu na vzhodu Bavarske je ena oseba umrla po napadu z nožem, je za agencijo dpa povedala tiskovna predstavnica policije. Osumljenec naj bi bil 20-letni Nemec, med aretacijo ni bil poškodovan, policisti pa domnevajo, da je deloval sam.

Žrtev je bila v bančni poslovalnici hudo ranjena, šlo je za moškega, ki so ga nato odpeljali v bolnišnico, vendar je kljub zdravljenju umrl. Pripadniki specialnih enot so ob tem iz stavbe rešili dve osebi in zavarovali območje okrog bančne poslovalnice, napadalec pa je ostal ujet v notranjosti, nato so ga aretirali.

Ker je bil osumljenec sprva v stavbi z drugimi ljudmi, so se bali, da je zajel talce, vendar je policija situacijo uspešno razrešila, poročajo nemški mediji. Preiskava, ki še poteka, se osredotoča na umor in rop, motiv za napad pa za zdaj ni znan, je še sporočila policija.

FOTO: Vifogra Reuters

FOTO: Vifogra Reuters