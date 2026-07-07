Drama v prestolnici: specialci obkolili hišo, v katero se je zaprl oborožen moški (FOTO)

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Kot navajajo hrvaški mediji v enem od naselij v Zagrebu poteka policijska akcija. Kot poroča dnevnik. hr. je policija obkolila hišo, v kateri je moški v čustveno nestabilnem stanju, pri čemer obstaja nevarnost, da bo poškodoval sebe in druge.
Po neuradnih informacijah je moški oborožen s puško.
Kot je za 24sata povedal bralec, je bila celotna ulica polna oboroženih pripadnikov posebne policijske enote, pozneje, kot navaja, je bilo slišati tudi strele. »Okoli 14. ure sem se vračal z dela in opazil, da je ulica, v katero sem moral zaviti, zaprta. Policisti so mi naročili, naj grem po obvozu, a sem zavil v drugo ulico – ki je bila prav tako blokirana – in se na koncu pripeljal naravnost pred hišo, ki jo je obkolila policija. Mahali so mi in vpili, naj se takoj umaknem; poskušali so namreč priti do moškega v hiši,« je še dodal.
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