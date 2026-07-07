Drama v prestolnici: specialci obkolili hišo, v katero se je zaprl oborožen moški (FOTO)

Kot navajajo hrvaški mediji v enem od naselij v Zagrebu poteka policijska akcija. Kot poroča dnevnik. hr. je policija obkolila hišo, v kateri je moški v čustveno nestabilnem stanju, pri čemer obstaja nevarnost, da bo poškodoval sebe in druge.

Po neuradnih informacijah je moški oborožen s puško.

FOTO: Zeljko Lukunic/pixsell

Menda naj bi tudi odjeknili streli

Kot je za 24sata povedal bralec, je bila celotna ulica polna oboroženih pripadnikov posebne policijske enote, pozneje, kot navaja, je bilo slišati tudi strele. »Okoli 14. ure sem se vračal z dela in opazil, da je ulica, v katero sem moral zaviti, zaprta. Policisti so mi naročili, naj grem po obvozu, a sem zavil v drugo ulico – ki je bila prav tako blokirana – in se na koncu pripeljal naravnost pred hišo, ki jo je obkolila policija. Mahali so mi in vpili, naj se takoj umaknem; poskušali so namreč priti do moškega v hiši,« je še dodal.