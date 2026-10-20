Drama v prestolnici: v zgodnjih jutranjih urah zagorel policijski avtomobil, iz plamenov reševali orožje in strelivo!

V Zagrebu se je v zgodnjih nedeljskih jutranjih urah zgodila prometna nesreča, ki bi se lahko končala precej huje. Po trčenju osebnega in policijskega avtomobila na izvozu z Mosta svobode je izbruhnil požar, ogenj pa je zajel tudi policijsko vozilo, v katerem sta bila orožje in strelivo. Policisti so morali hitro ukrepati. Najprej je zagorel osebni avtomobil, ogenj pa se je nato razširil še na policijsko vozilo. Razmere so bile še posebej nevarne, saj so policisti v avtomobilu prevažali orožje in strelivo, poroča Dnevnik.hr.

Gasilce opozorili na nevarnost, policisti ukrepali še pred njihovim prihodom

Zagrebški gasilci so obvestilo o nesreči prejeli ob 3.38. Že ob prijavi so jih opozorili, da sta v policijskem vozilu orožje in strelivo, zato so morali biti pri posredovanju še posebej previdni. Toda policisti niso čakali na prihod gasilcev. Še preden so reševalne ekipe prispele na kraj nesreče, jim je iz vozila uspelo odstraniti orožje in strelivo. Gasilci so po prihodu odklopili akumulatorja vozil in preprečili nadaljnje širjenje ognja.

Voznik osebnega vozila je bil pijan

Kljub nevarnim okoliščinam se je vse končalo brez žrtev. Po poročanju hrvaških medijev v nesreči ni bil nihče poškodovan, a kot je navedeno v izjavi policije, je 52-letni moški vozil avtomobil znamke Toyota Auris, pri čemer je bilo ugotovljeno, da je imel v krvi 1,92 promila alkohola.

»Ob približevanju kontrolni točki voznik hitrosti ni prilagodil prometnim razmeram – natančneje, naletel je na prometne znake, ki so opozarjali na 'nevarnost na cesti', omejitev hitrosti na 40 km/h, prepoved prehitevanja z leve strani in znak 'Stop – Policija', ter na prometne stožce, postavljene na vozišču za namene nadzora vozil in voznikov – zaradi česar je trčil v zadnji del službenega vozila znamke Škoda Octavia,« so še sporočili s policije.