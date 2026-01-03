Drama v razburkanem morju: dve osebi umrli, v zraku helikopter (VIDEO)

Ob obali vzhodnega Yorkshira v Angliji se je v petek popoldne odvila tragedija, ki ji še ni videti konca. Reševalne službe so bile okoli 15.15 po lokalnem času poklicane na osrednjo promenado v obmorskem kraju Withernsea, potem ko so prejeli obvestila, da so ljudje v morju »v težavah«. Na kraj je prišlo več reševalnih služb – policija, obalna straža, reševalci in gasilci – v zraku so bili tudi helikopterji, na vodi pa reševalna plovila. Med prvimi so iz morja potegnili nezavestnega 67-letnega moškega, ki je kljub poskusom pomoči kmalu zatem umrl.

Zvečer so iz vode potegnili še drugo truplo. Tamkajšnja policija je sporočila, da okoliščine smrti »niso videti sumljive« in da preiskava poteka, medtem ko se iskanje nadaljuje še za eno osebo, ki je v petek popoldne vstopila v vodo in se ni vrnila. V praksi to pomeni, da reševalci na območju ostajajo tudi po potrditvi druge smrti, policija pa ljudi poziva, naj se območju izogibajo, da bi lahko službe »delale učinkovito in varno«.

Razmere na morju so bile po poročilih izjemno zahtevne – omenjali so »hude« pogoje in visoke valove, kar je otežilo delo ekip tako na vodi kot ob obali. Obalna straža je med drugim napotila reševalne ekipe z več lokacij ter helikopter in letalo, v akciji so sodelovale tudi posadke Kraljeve nacionalne institucije za reševanje na morju in druge lokalne reševalne enote. Tudi nekaj ur po prvem alarmu so uradne službe poudarjale, da iskanje pogrešanih še poteka.