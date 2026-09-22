Drama v vojaškem oporišču v Nemčiji: lovec F-16 strmoglavil, pilot poškodovan

V oporišču ameriške vojske na zahodu Nemčije je danes strmoglavilo vojaško letalo. Pri tem je bil poškodovan pilot, ki se je pravočasno varno katapultiral iz letala, so za francosko tiskovno agencijo AFP povedali v oporišču. Po njihovih navedbah pilot prejema zdravstveno oskrbo.

Oblasti okrožja Bitburg-Prüm so pred tem sporočile, da je vojaško letalo strmoglavilo v ameriškem letalskem oporišču Spangdahlem blizu meje z Luksemburgom, ki leži 160 kilometrov zahodno Frankfurta. Dodali so, da so na območju posredovale gasilske enote in služba za zaščito pred nesrečami. Tiskovna predstavnica oporišča je za AFP potrdila, da se je »zračni incident« zgodil v območju ob vzletni stezi. Dodala je, da se je »pilot brez težav katapultiral iz letala in trenutno prejema zdravstveno oskrbo«. Drugih podrobnosti ni podala.

V letalskem oporišču Spangdahlem v nemški zvezni deželi Porenje-Pfalško je nameščena eskadrilja lovskih letal F-16, ki obsega okoli 20 letal in podpira operacije ameriškega letalstva ter zveze Nato po vsem svetu. Poleg oporišča Ramstein velja za eno najpomembnejših letalskih oporišč ameriške vojske v Nemčiji, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Oktobra 2019 je ameriško lovsko letalo F-16 med rutinskim vadbenim letom strmoglavilo blizu oporišča, pilot pa se je prav tako pravočasno katapultiral iz letala.