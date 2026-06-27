Drama v Zagrebu: vlak iztiril in trčil v jumbo plakat (FOTO)

Ena od očividk je za hrvaške medije povedala, da je lokomotiva iztirila in obstala v jumbo plakatu. Po njenem mnenju je strojevodja vozil nekoliko hitreje kot običajno, v bližini pa je podvoz, ki ga vsakodnevno uporablja veliko ljudi.

Zagrebška policija je potrdila, da je obvestilo o dogodku prejela okoli 9.30. Manevrska lokomotiva je med vožnjo iz smeri zahoda proti vzhodu iztirila ter zapeljala v okoliško infrastrukturo. V nesreči ni bil nihče poškodovan, železniški promet pa zaradi dogodka ni bil moten. Policija je opravila ogled kraja nesreče in preiskava vzroka še poteka.

FOTO: Pixsell

Iz podjetja HŽ Cargo so sporočili, da se je incident zgodil ob 8.55 na postaji Podsused Tvornica v Zagrebu. Med izvajanjem premikalnih del je manevrska kompozicija trčila v zaščitni nasip na osmem tiru. V nesreči je sodelovala dizelska lokomotiva tipa 2041-103 s 16 vagoni, naloženimi s cementom, ki jih je premikalna ekipa postavljala na industrijski tir podjetja Cemex. Po navedbah HŽ Carga v nesreči ni bilo poškodovanih, nastala pa je materialna škoda na železniški infrastrukturi in vlečnem vozilu. Zagotovili so tudi, da ni bilo nevarnosti za ljudi ali okolje in da promet skozi postajo poteka nemoteno. Vsi udeleženci so opravili alkotest, rezultati pa so bili pri vseh negativni.

FOTO: Pixsell

Vzrok iztirjenja zdaj preiskujeta Komisija za preiskovanje izrednih dogodkov HŽ Carga in hrvaška Agencija za preiskovanje nesreč v letalskem, pomorskem in železniškem prometu.