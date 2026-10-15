Drama v zgodnjih jutranjih urah, v župnijskem dvorišču duhovniku grozila mladoletnika z nožem

Župnik Željko Lovrić iz zagrebške četrti Voltino je bil po lastnih besedah v zadnjih mesecih izpostavljen resnim grožnjam, ustrahovanju in fizičnim napadom. Strah in negotovost sta ga tako izčrpala, da je župljanom sporočil, da se zaradi lastne varnosti umika z mesta župnika. Da so se v njegovi župniji dogajali zelo vznemirljivi prizori, potrjujejo tudi podrobnosti kriminalistične preiskave zagrebške policije. Na dvorišču župnije sv. Leopolda Bogdana Mandića v četrti Voltino so se namreč v zgodnjih jutranjih urah 22. septembra tri osebe znašle na udaru groženj dveh mladoletnikov. Eden od njiju je v roki držal nož, ogrožene osebe pa so v strahu za svojo varnost in življenje pobegnile v župnijski objekt. Osumljenca sta se nato oddaljila.

Kaj se je tistega jutra dogajalo za zidovi župnije in kako se je končal primer, ki je še dodatno vznemiril župnijsko skupnost, so nam pojasnili na zagrebški policijski upravi. Kriminalisti so namreč končali preiskavo zoper dva mladoletnika zaradi suma storitve kaznivega dejanja grožnje trem osebam.

Eden od mladoletnikov je imel v rokah nož

Kot so nam potrdili na zagrebški policiji, sta dva mladoletnika 22. septembra okoli 4.50 prišla na dvorišče župnijskega objekta na območju Trešnjevke in pristopila k trem osebam, ki so bile tam. Grozila sta jim, eden od njiju pa je pri tem v roki držal nož. Ogrožene osebe so pobegnile v župnijski objekt, osumljenca pa sta se oddaljila s kraja dogodka. Njuno ravnanje je pri oškodovanih, kot poudarja policija, vzbudilo strah za lastno varnost in življenje.

Po končani kriminalistični preiskavi so oba mladoletna osumljenca v zakonsko določenem roku predali pristojni službi za pridržanje, posebno poročilo pa poslali okrožnemu državnemu tožilstvu za mladoletnike v Zagrebu.

Župnik spregovoril o strahu, izginila pa je tudi njegova jastrebica Lily

Spomnimo, župnik Željko Lovrić je pred kratkim na Facebooku objavil pretresljivo sporočilo župljanom, v katerem je navedel, da se v zadnjem času sooča z resnimi grožnjami in fizičnimi napadi. »Kot vaš duhovnik, predvsem pa kot človek iz mesa in krvi, vam moram priznati svojo človeško šibkost. Zaradi vsega, kar se je zgodilo, sem globoko pretresen in prestrašen,« je zapisal Lovrić. Dodal je, da zaradi strahu ne more več mirno opravljati svojega pastoralnega poslanstva.

Starše je opozoril, naj bodo previdni zaradi oseb, ki se po njegovih navedbah zbirajo v bližnjem parku. Omenil je tudi zapuščeno hišo v Konvalski ulici in okolico šole. V času teh dogodkov se je odvijala tudi nenavadna zgodba z jastrebico Lily, ki jo je duhovnik imel v župnijski hiši. Ptica je namreč izginila oziroma odletela, Lovrić pa je pustil odprto možnost, da bi lahko bili za njenim izginotjem prav tisti, ki ga ustrahujejo. Vendar pa so po navedbah župljanov Lily medtem ujeli profesionalni sokolarji.

Zaradi lastne varnosti, pa tudi zaradi miru župnijske skupnosti, je Lovrić napovedal, da se bo do nadaljnjega umaknil. Maše in druge pastoralne obveznosti bodo v tem času prevzeli duhovniki iz dekanije. O njegovih nadaljnjih korakih bo škofija vernike pravočasno obvestila, je še navedel. »Upam, da si bom kmalu opomogel, in se vidimo kmalu,« je sklenil Lovrić, poroča Jutranji.hr.