Dramatičen posnetek gasilcev: boj za njegovo življenje je trajal do konca, a ga niso mogli rešiti (VIDEO)

V torek okoli 15.40 je v Mesnički ulici v Zagrebu zagorelo v stanovanju 47-letnice. Požar je iz za zdaj neznanega razloga nenadoma izbruhnil, na intervencijo pa so takoj prispeli zagrebški gasilci.

Poškodovanih oseb ni bilo, so pa med intervencijo v dimu napolnjenem stanovanju našli družinskega psa. Gasilec ga je takoj začel reševati, a je pes žal pozneje poginil.

Gasilci so objavili posnetek s kamere med reševanjem psa ter poudarili, da je vsako življenje vredno truda.

Višina materialne škode v požaru za zdaj še ni znana.