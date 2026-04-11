Dramatičen pregon se je končal s tragedijo: policija uporabila to napravo, da ga je ustavila (VIDEO)

Iz ZDA poročajo o policijskem pregonu, ki se je končal s hudo prometno nesrečo v mestu Jurupa Valley v Kaliforniji, potem ko so namestniki šerifa poskušali zaustaviti osumljenca s pomočjo posebne naprave za prisilno ustavljanje vozila.

Po navedbah policije se je incident zgodil v sredo popoldne, ko so poskušali ustaviti voznika, osumljenega hude tatvine. Voznik se ni ustavil, temveč je pobegnil. Med pregonom so policisti menili, da je osumljenec oborožen s pištolo.

Med tekom sem zaslišal 'bum' in s kotičkom očesa videl, kako kosi zidu letijo okoli mene.

Vozilo ustavi z zajemom zadnjih koles, osumljenec pri veliki hitrosti čelno v zid hiše

V nekem trenutku se je voznik ustavil v bližini srednje šole. Policisti so poskušali z njim komunicirati in ga pregovoriti k predaji. A voznik jih ni upošteval in je znova pobegnil.

Policija je pozneje poskušala uporabiti napravo, imenovano »Grappler«, ki je zasnovana tako, da ustavi vozilo z zajemom zadnjih koles, poroča ABC7.

Voznik je ob tem izgubil nadzor in začel vijugati čez vse vozne pasove. Televizijski helikopter AIR7 je v živo prenašal trenutek, ko se je policijski pregon dramatično končal – osumljenec se je pri veliki hitrosti čelno zaletel v zid hiše. Na dvorišču je bil moški, ki se je, ko je zaslišal policijske sirene, v zadnjem trenutku umaknil in si tako rešil življenje.

Osumljenec je pri veliki hitrosti čelno trčil v zid hiše. FOTO: Zaslonski Posnetek Omrežje X

»Nenadoma sem zagledal bel avto, ki je z veliko hitrostjo prihajal po ulici. Potem je policija izvedla svoj manever, vendar se je avto še naprej premikal proti zidu, zato sem zbežal, kolikor hitro sem mogel. Med tekom sem zaslišal 'bum' in s kotičkom očesa videl, kako kosi zidu letijo okoli mene. To je noro. Nikoli si ne bi mislili, da bi se lahko kaj takega zgodilo prav vam,« je povedal. Po trčenju je osumljenec ostal v vozilu, medtem ko so policisti poskušali vzpostaviti stik z njim. Ker jim komunikacija ni uspela, so se policisti približali vozilu in osumljenca izvlekli in ugotovili, da ima strelno rano, ki naj bi si jo zadal sam.

Na kraju dogodka so ga razglasili za mrtvega. Preiskava incidenta še poteka.