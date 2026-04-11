  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NA KRAJU MRTEV

Dramatičen pregon se je končal s tragedijo: policija uporabila to napravo, da ga je ustavila (VIDEO)

Vozilo ustavi z zajemom zadnjih koles, osumljenec pri veliki hitrosti čelno v zid hiše.
M. U.
 11. 4. 2026 | 07:25
 11. 4. 2026 | 07:35
2:30
A+A-

Iz ZDA poročajo o policijskem pregonu, ki se je končal s hudo prometno nesrečo v mestu Jurupa Valley v Kaliforniji, potem ko so namestniki šerifa poskušali zaustaviti osumljenca s pomočjo posebne naprave za prisilno ustavljanje vozila.

Po navedbah policije se je incident zgodil v sredo popoldne, ko so poskušali ustaviti voznika, osumljenega hude tatvine. Voznik se ni ustavil, temveč je pobegnil. Med pregonom so policisti menili, da je osumljenec oborožen s pištolo.

Med tekom sem zaslišal 'bum' in s kotičkom očesa videl, kako kosi zidu letijo okoli mene.

Vozilo ustavi z zajemom zadnjih koles, osumljenec pri veliki hitrosti čelno v zid hiše

V nekem trenutku se je voznik ustavil v bližini srednje šole. Policisti so poskušali z njim komunicirati in ga pregovoriti k predaji. A voznik jih ni upošteval in je znova pobegnil.

Policija je pozneje poskušala uporabiti napravo, imenovano »Grappler«, ki je zasnovana tako, da ustavi vozilo z zajemom zadnjih koles, poroča ABC7. 

Voznik je ob tem izgubil nadzor in začel vijugati čez vse vozne pasove. Televizijski helikopter AIR7 je v živo prenašal trenutek, ko se je policijski pregon dramatično končal – osumljenec se je pri veliki hitrosti čelno zaletel v zid hiše. Na dvorišču je bil moški, ki se je, ko je zaslišal policijske sirene, v zadnjem trenutku umaknil in si tako rešil življenje.

Osumljenec je pri veliki hitrosti čelno trčil v zid hiše. FOTO: Zaslonski Posnetek Omrežje X

»Nenadoma sem zagledal bel avto, ki je z veliko hitrostjo prihajal po ulici. Potem je policija izvedla svoj manever, vendar se je avto še naprej premikal proti zidu, zato sem zbežal, kolikor hitro sem mogel. Med tekom sem zaslišal 'bum' in s kotičkom očesa videl, kako kosi zidu letijo okoli mene. To je noro. Nikoli si ne bi mislili, da bi se lahko kaj takega zgodilo prav vam,« je povedal. Po trčenju je osumljenec ostal v vozilu, medtem ko so policisti poskušali vzpostaviti stik z njim. Ker jim komunikacija ni uspela, so se policisti približali vozilu in osumljenca izvlekli in ugotovili, da ima strelno rano, ki naj bi si jo zadal sam.

Na kraju dogodka so ga razglasili za mrtvega. Preiskava incidenta še poteka.

Več iz teme

policijanesrečaprisilno ustanavljanjepregon
ZADNJE NOVICE
07:30
Razno
ODPRTA KUHINJA

Šunkenrole: retro klasika, ki jo pripravite v 20 minutah

Retro dunajske šunkenrole: preprosta, poceni in okusna klasika iz 60. let, polnjena s kremno francosko solato.
Odprta kuhinja11. 4. 2026 | 07:30
07:29
Šport  |  Odmevi
ULTRAMARATON

Nataša Robnik z rekordom na Bonifiki, na vrsti je Badwater v Dolini smrti

Najboljša slovenska ultramaratonka Nataša Robnik je blestela na državnem prvenstvu na krožni progi v Kopru.
Rok Tamše11. 4. 2026 | 07:29
07:25
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
NA KRAJU MRTEV

Dramatičen pregon se je končal s tragedijo: policija uporabila to napravo, da ga je ustavila (VIDEO)

Vozilo ustavi z zajemom zadnjih koles, osumljenec pri veliki hitrosti čelno v zid hiše.
11. 4. 2026 | 07:25
07:20
Novice  |  Slovenija
NEIZMERNA SREČA

Juretu ukradli dva avtomobila, Petra poskrbela za srečen konec (FOTO)

Zgodba s srečnim koncem in solzami v očeh.
11. 4. 2026 | 07:20
07:14
Novice  |  Slovenija
MOJSTER Z DOLENJSKE

Tomo pri 90 letih najbolj uživa v svoji delavnici: »To delam za svojo dušo« (FOTO)

Sedlar in usnjarski mojster Tomo Prašnikar iz Dobrave pri Škocjanu še vedno rad poprime za delo.
Tanja Jakše Gazvoda11. 4. 2026 | 07:14
07:04
Lifestyle  |  Polet
PAZIMO SE

Telo se ne upira - samo nepripravljeno je

Zakaj nas začne boleti križ ob povečani telesni aktivnosti?
Janez Kušar11. 4. 2026 | 07:04

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
Logo
IZBRANO ZA VAS
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki