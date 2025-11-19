  • Delo d.o.o.
TELO ODVRGLI IZ AVTOMOBILA

Dramatičen rop zlatarne: roparja našli mrtvega, vrgli so ga iz avtomobila (VIDEO)

V iskanje roparjev so se vključili tudi pripadniki mejne policije BiH in policije Republike Srbske, tako da je šlo za eno obsežnejših akcij na tem območju.
N. P.
 19. 11. 2025 | 12:35
 19. 11. 2025 | 12:35
V središču Kalesije nedaleč od Tuzle v BiH se je danes zjutraj odvila prava drama. Oropana je bila zlatarna, enega od roparjev pa so našli mrtvega. Po neuradnih informacijah naj bi njegovo telo iz avtomobila med begom odvrgli preostali roparji, poroča portal Klix.ba. Kmalu zatem je policija našla še zažgan avtomobil, uporabljen pri ropu.

Dogodek se je začel okoli 7.35, ko je Operativni center policijske uprave ministrstva za notranje zadeve Tuzelskega kantona prejel prijavo o ropu z uporabo strelnega orožja. »Na kraj dogodka so bile napotene vse razpoložljive patrulje PP Kalesija, kriminalisti PU Kalesija, ekipe za hitre intervencije enote za specialno podporo ter policijske patrulje PP Sapna, PP Živinice in PP Zvornik, saj so se storilci po ropu odpeljali s kraja dogodka,« so sporočili z Ministrstva za notranje zadeve Tuzelskega kantona.

V iskanje roparjev so se vključili tudi pripadniki mejne policije BiH in policije Republike Srbske, tako da je šlo za eno obsežnejših akcij na tem območju.

Streljanje blizu dveh šol

Incident se je zgodil na zelo prometnem območju Kalesije, v neposredni bližini osnovne in srednje šole ter številnih lokalov in trgovin. Streljanje je med prebivalci povzročilo veliko vznemirjenje, zlasti med starši in učenci, ki so se ravno odpravljali v šolo.

Policija je širše območje mestnega središča popolnoma zaprla, preiskava pa še poteka. Z Ministrstva so sporočili še, da do zaključka ogleda ne morejo potrditi, ali so streli odjeknili tudi v smeri policistov.

Fotografija je simbolična. FOTO: Dilara Senkaya Reuters
Fotografija je simbolična. FOTO: Dilara Senkaya Reuters

