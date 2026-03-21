Dramatične minute pri sosedih: dva smučarja umrla, v zraku več helikopterjev, prišlo več deset reševalcev

Gorska reševalna služba v italijanski deželi Trentinsko - Zgornje Poadižje je okrog poldneva prejela opozorilo, da je več smučarjev obtičalo, potem ko jih je zasul plaz. Na kraj dogodka so takoj napotili šest helikopterjev, več deset reševalcev, v reševalni akciji so sodelovali tudi policisti in gasilci.

Na pobočju, kjer se je sprožil plaz, je bilo skupaj 25 smučarjev, ki so se razdelili v več skupin. Dva sta v nesreči umrla, še nekaj je poškodovanih, večini pa se je uspelo izogniti najhujšemu delu plazu, skupaj s katerim so smučarje poleg snega zasule tudi skale in kosi ledu.