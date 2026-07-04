Dramatični prizori pri Hvaru: katamaran zajel silovit požar, nato je potonil na morsko dno (VIDEO)

Požar je bil pristojnim službam javljen včeraj, okoli 17.30. Na kraj so nemudoma odhiteli gasilci iz Prostovoljnega gasilskega društva Stari Grad in Hvar, pri gašenju pa jim je pomagala tudi Luška kapitanija.

Po besedah poveljnika gasilcev Antonija Ivankovića je bilo ob izbruhu požara na katamaranu več potnikov. Ti so plovilo pravočasno zapustili, zato po prvih informacijah nihče ni bil poškodovan. Na posnetkih, ki so zakrožili po družbenih omrežjih, je mogoče videti, kako plovilo zajamejo visoki plameni, gost črn dim pa se dviga visoko nad zaliv. V nekem trenutku zaradi ognja popusti tudi jambor, ki se zruši v morje.

Katamaran je popolnoma zgorel

Kljub večurnemu gašenju plovila ni bilo več mogoče rešiti. Ogenj ga je povsem uničil, zvečer pa je katamaran potonil na morsko dno. Vzrok požara za zdaj še ni znan, preiskava pa poteka. Dogodek je pritegnil veliko pozornosti domačinov in turistov, saj so požar opazovali tudi z okoliških plovil in obale. Zaradi hitre evakuacije se je nesreča na srečo končala brez ranjenih.