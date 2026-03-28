Dramatični trenutki v Parizu: moški je namestil nevarno napravo

Francoska policija je danes preprečila domnevni napad pred stavbo ameriške banke v Parizu. Aretirali so moškega, ki naj bi nameraval sprožiti doma narejeno eksplozivno napravo, ob sklicevanju na uradnike in vire blizu preiskave poroča francoska tiskovna agencija AFP. Do incidenta je prišlo nekaj po 3. uri zjutraj pred stavbo Bank of America v 8. okrožju, le nekaj ulic od avenije Elizejskih poljan.

Policija je aretirala moškega takoj po tem, ko je ta namestil napravo, sestavljeno iz petih litrov tekočine, za katero se domneva, da je gorivo, in sistema za vžig. Prve ugotovitve kažejo, da je sistem za vžig vseboval 650 gramov eksploziva. Eksplozivno napravo so nato prepeljali v forenzični laboratorij.

Francosko tožilstvo za boj proti terorizmu je za AFP povedalo, da je takoj prevzelo preiskavo, in potrdilo, da je osumljenec v priporu. Tožilstvo je preiskavo sprožilo v zvezi s »poskusom povzročitve škode s požarom ali drugimi nevarnimi sredstvi v povezavi s terorističnim dejanjem« ter »teroristično kriminalno zaroto«. Francoski notranji minister Laurent Nunez je na omrežju X pohvalil hiter odziv policije glede na trenutno geopolitično situacijo. V Franciji je »previdnost še bolj kot kadarkoli prej na visoki ravni«, je dejal.