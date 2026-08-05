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KRVAVO MORJE

Dron na padel nabito plažo! Umrlo sedem ljudi, med njimi trije otroci (VIDEO)

Rusko-ukrajinska vojna ne prizanaša niti dopustnikom. Ob obali Črnega morja med sedmimi mrtvimi trije otroci.
Prizor po napadu leta 2024 FOTO: Profimedia
Prizor po napadu leta 2024 FOTO: Profimedia
A. J.
 5. 8. 2026 | 06:50
2:36
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Eksplozija, ki je v ponedeljek na obali Črnega morja zahtevala sedem življenj, je ljudi presenetila sredi brezskrbnega dne na plaži. Nekateri so plavali v morju, drugi so stali ob vodi ali počivali na obali letovišča Arhipo-Osipovka pri Gelendžiku na jugu Rusije. Posnetki, ki sta jih preverila Reuters in BBC, kažejo kopalce, ki opazujejo predmet v zraku, nato pa brezpilotni letalnik nenadoma trešči na polno plažo. Odjeknila je silovita eksplozija, ljudje pa praktično niso imeli časa, da bi se umaknili. Umrlo je sedem ljudi, med njimi trije otroci, ranjenih pa je bilo 40. V bolnišnico so odpeljali 21 poškodovanih, devet jih je bilo v resnem stanju.

Ruske oblasti trdijo, da je šlo za ukrajinski napad na civiliste. Sprva so sicer sporočile, da so na plažo padli ostanki brezpilotnega letalnika, kar bi lahko pomenilo, da ga je prestregla protizračna obramba ali zmotilo elektronsko motenje. Reuters je lahko potrdil, da je letalnik zadel plažo, ne pa tudi, kaj je bila njegova prvotna tarča in zakaj je končal med kopalci. Ukrajina se na ruske obtožbe za zdaj ni odzvala.

Tragedija je bila še ena v nizu podobnih primerov.

Tragedija je bila še ena v nizu primerov, ko je vojna dosegla ljudi, ki so vroče poletne dni preživljali ob Črnem morju. Junija letos je med ruskim napadom na Odeso del brezpilotnega letalnika usodno v vrat zadel 26-letno žensko na plaži Otrada.

Avgusta 2025 so se kopalci v Odeski oblasti znašli v še eni smrtonosni pasti. Trije ljudje so plavali na območjih, kjer je bilo kopanje zaradi nevarnosti eksplozivnih teles prepovedano. Pri Zatoki in Karolino-Buhazu sta odjeknili eksploziji, žrtve pa so bile v vodi približno 50 metrov od obale. Ukrajinske oblasti so sporočile, da so naleteli na morske mine oziroma druga eksplozivna telesa.

Pretresljivi prizori so se odvijali tudi 23. junija 2024 v Sevastopolu na zasedenem Krimu. Ostanki prestrežene rakete ATACMS s kasetnim strelivom so po navedbah ruskih oblasti padli na območje plaž Učkujevka in Ljubimovka. Umrli so štirje ljudje, med njimi dva otroka, ranjenih pa je bilo več kot 140.

Eden od obiskovalcev je posnel trenutek, ko je dron padel na obalo. FOTO: Social Media Via Reuters
Eden od obiskovalcev je posnel trenutek, ko je dron padel na obalo. FOTO: Social Media Via Reuters

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