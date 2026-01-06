  • Delo d.o.o.
TRAGIČNO

Druga smrt v zgolj nekaj dneh: po Slovencu umrl tudi skakalec z Dunaja

Že druga smrtna nesreča letos na območju gore Brento in okoliške doline v Trentinu.
FOTO: Johnemac72 Getty Images
FOTO: Johnemac72 Getty Images
M. U.
 6. 1. 2026 | 07:06
 6. 1. 2026 | 08:20
2:02
Še ena tragedija je prizadela skupnost športnikov, ki se ukvarjajo z ekstremno različico športnega padalstva, t. i. skokom base v severni Italiji. Avstrijski base jumper se je namreč včeraj smrtno ponesrečil po skoku z gore Brento v deželi Trentino.

Base jumping je ekstremen šport, pri katerem se s padalom skače z objektov, najpogosteje z velikih višin, pri čemer je čas prostega pada zelo kratek. V nasprotju s klasičnim padalstvom se base jumping izvaja z bistveno manjših višin, zaradi česar imajo skakalci precej manj časa za odpiranje padala. Prav zato velja šport za izjemno nevarnega in zahteva vrhunsko tehnično pripravljenost, izkušnje ter natančno določene vremenske pogoje.

Nesrečni 44-letnik z Dunaja je bil v družbi prijatelja, ki je snemal skok, a je kmalu padel po strmem pobočju pod pečino. Spremljevalec je takoj poklical številko za klic v sili 112, navaja Krone Zeitung.

Žal lahko le potrdili smrt

Kmalu zatem je bil sprožen alarm za reševalni helikopter, ki je ponesrečenca lociral že ob prvem preletu. Reševalec in zdravniška ekipa so se z vitlom spustili do poškodovanega, vendar so žal lahko le potrdili smrt. Truplo so nato s helikopterjem prepeljali v bližnje naselje.

Že druga smrtna nesreča letos na tem območju

Gora Brento in okoliške doline v Trentinu so znane kot priljubljena destinacija za base jumperje zaradi ugodnih vetrov, a so hkrati tudi prizorišče pogostih hudih nesreč. Še huje, to je že druga smrtna nesreča letos na tem območju. Pred le nekaj dnevi je umrl 39-letni base jumper iz Slovenije, ki je kmalu po skoku trčil v steno in obvisel na višini 600 metrov. Ujet je bil v grmovju, a mu kljub hitri intervenciji ni bilo pomoči.

 

smrt Dunaj gore skok skakalec
09:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
KJE JE?

Jake ni že pet tednov, to so ganljive besede mame Urške: »Dragi sine, minilo je več kot 5 tednov negotovosti, bolečine in žalosti!«

Vse, ki bilahkonudili koristne informacije, ali so Jako Muhedinovića kje videli, prosijo, da jim to sporočijo na interventno številko 113 ali na anonimni telefon policije 080 1200. S
6. 1. 2026 | 09:05
08:50
Lifestyle  |  Polet
GREMO NA SANKANJE

Od spomina na otroštvo do resne rekreacije: sankanje kot fitnes na snegu

Dostopna zimska aktivnost, ki krepi telo, izboljšuje razpoloženje in ne zahteva posebne priprave.
Janez Kušar6. 1. 2026 | 08:50
08:45
Premium
Novice  |  Slovenija
SODBA PRAVNOMOČNA

Občina Radenci in župan Leljak nezakonito prodali socialna stanovanja

Vinko Žigart je zaradi nepravilnosti že leta 2021 organiziral protestni shod.
6. 1. 2026 | 08:45
08:39
Bulvar  |  Tuji trači
USPELO JI JE

To je peta glasbenica, ki se je zavihtela med milijarderje

Pred Beyoncé so to postali njen mož Jay-Z, Rihanna, Bruce Springsteen in Taylor Swift.
6. 1. 2026 | 08:39
08:25
Bulvar  |  Domači trači
ZARADI POROKE

Bivši dopisnik POP TV nujno potrebuje pomoč

Vse zbrane informacije bo posredoval hčerki.
6. 1. 2026 | 08:25
08:24
Novice  |  Slovenija
ZBIRANJE PONUDB

Javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža v družbi Uradni list

Objavljen je oglas za javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža v družbi Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.
6. 1. 2026 | 08:24

