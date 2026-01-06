Druga smrt v zgolj nekaj dneh: po Slovencu umrl tudi skakalec z Dunaja

Še ena tragedija je prizadela skupnost športnikov, ki se ukvarjajo z ekstremno različico športnega padalstva, t. i. skokom base v severni Italiji. Avstrijski base jumper se je namreč včeraj smrtno ponesrečil po skoku z gore Brento v deželi Trentino.

Base jumping je ekstremen šport, pri katerem se s padalom skače z objektov, najpogosteje z velikih višin, pri čemer je čas prostega pada zelo kratek. V nasprotju s klasičnim padalstvom se base jumping izvaja z bistveno manjših višin, zaradi česar imajo skakalci precej manj časa za odpiranje padala. Prav zato velja šport za izjemno nevarnega in zahteva vrhunsko tehnično pripravljenost, izkušnje ter natančno določene vremenske pogoje.

Nesrečni 44-letnik z Dunaja je bil v družbi prijatelja, ki je snemal skok, a je kmalu padel po strmem pobočju pod pečino. Spremljevalec je takoj poklical številko za klic v sili 112, navaja Krone Zeitung.

Žal lahko le potrdili smrt

Kmalu zatem je bil sprožen alarm za reševalni helikopter, ki je ponesrečenca lociral že ob prvem preletu. Reševalec in zdravniška ekipa so se z vitlom spustili do poškodovanega, vendar so žal lahko le potrdili smrt. Truplo so nato s helikopterjem prepeljali v bližnje naselje.

Že druga smrtna nesreča letos na tem območju

Gora Brento in okoliške doline v Trentinu so znane kot priljubljena destinacija za base jumperje zaradi ugodnih vetrov, a so hkrati tudi prizorišče pogostih hudih nesreč. Še huje, to je že druga smrtna nesreča letos na tem območju. Pred le nekaj dnevi je umrl 39-letni base jumper iz Slovenije, ki je kmalu po skoku trčil v steno in obvisel na višini 600 metrov. Ujet je bil v grmovju, a mu kljub hitri intervenciji ni bilo pomoči.