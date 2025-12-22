Družina ostala brez vsega: požar uničil kmetijo in vzel življenja živali

Pri Grubišnem Polju na Hrvaškem so se gasilci vso noč spopadali s silovitim požarom, ki je zajel družinsko kmetijo v Ivanovem Selu, poroča hrvaški Dnevnik. Plameni so se bliskovito razširili na prostore za nastanitev živali in skladišča kmetijske mehanizacije, vendar kljub hitremu odzivu približno 40 gasilcev številnih živali ni bilo mogoče rešiti. »Slišala sem pokanje, odšla v kuhinjo in povsod je bil ogenj. Plameni so prihajali iz hleva. Stekla sem ven in kričala, naj rešimo vsaj nekaj, kar še lahko, a streha se je že podirala,« pretreseno pripoveduje lastnica kmetije, Milka Rajzl.

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

V ognju je izginilo vse, kar je družina, dolga leta, gradila z delom in predanostjo: več kot tisoč bal slame in sena, kmetijski priključki, orodje, dva traktorja ter avtomobil. Družina Rajzl je zdaj postavljena na začetek: brez opreme in brez ključnih sredstev za preživetje. Njihov položaj dodatno otežujeta bolezen otroka in tašče, kar dramatično povečuje stisko. Požar je hudo prizadel lokalno skupnost, za družino pa pomeni popolno katastrofo, ki je v le nekaj trenutkih preobrnila tok življenja in za sabo pustila globoko ranljivost ter negotovo prihodnost.