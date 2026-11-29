Ameriško zvezno državo Georgia je pretresla družinska tragedija, v kateri je življenje izgubila 32-letna Bonnie Lashea Allen, mati štirih otrok. Zaradi suma umora so policisti aretirali njenega moža Gena McCalla Allena, s katerim je bila poročena osem let. Kot izhaja iz policijskega poročila, ki ga je pridobila ameriška revija People, naj bi se zakonca na dan tragedije sprla zaradi božičnih daril za svoje otroke.

Tragedija se je zgodila v družinski hiši v mestu Rossville. Policisti so malo pred 20. uro prejeli obvestilo, da je bila ustreljena ženska. Ko so prispeli na kraj dogodka, so v enem od prostorov našli 32-letnico s strelno rano na glavi, njen mož pa jo je poskušal oživljati. Eden od policistov je na zgornji polici omare opazil strelno orožje, ki ga je zavaroval in odnesel iz hiše.

Sprla naj bi se zaradi božičnih daril

Medtem ko so policisti ugotavljali okoliščine streljanja, jim je 33-letnik zatrdil, da je bilo orožje v omari, ko se je sprožilo in njegovo ženo zadelo v glavo. Omenil je tudi o konflikt, ki sta ga imela z ženo nekaj ur pred tragedijo. Bonnie naj bi bila nezadovoljna s kakovostjo božičnih daril, ki sta jih kupila za svoje štiri otroke, skrbeli pa naj bi jo tudi stroški njihove dostave. Moški je policistom povedal še, da je tistega dne popil štiri piva.

Preiskavo so nato prevzeli kriminalisti šerifovega urada okrožja Walker. Šest dni po tragediji, 20. novembra, so Allena aretirali in obtožili umora. Ostaja v priporu brez možnosti izpustitve po plačilu varščine. Ali je bil prepir zaradi božičnih daril neposredno povezan s smrtonosnim streljanjem, pristojni za zdaj niso potrdili. Medtem ko se bo 33-letnik moral zagovarjati pred sodiščem, so za štiri otroke, ki so ostali brez matere, poskrbeli sorodniki. Ti so na spletni platformi GoFundMe začeli zbirati denar, s katerim bi otrokom zagotovili hrano, oblačila in druge osnovne življenjske potrebščine. Pokojno Bonnie so opisali kot ljubečo mater, hčerko, sestro in teto, katere nenadna smrt je družini strla srce. V osmrtnici so se je spomnili kot predane matere, ki je otrokom vedno stala ob strani, jih spodbujala in zanje navijala na športnih tekmovanjih.