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DRUŽINSKA TRAGEDIJA V SRBIJI

Družinska tragedija: oče je prosil, naj utiša glasbo, sin pa ga je zato brutalno pretepel in zažgal

64-letnik je po grozljivem napadu umrl.
Fotografija je simbolična. FOTO: Aleksandar Nalbantjan Getty Images/iStockphoto
Fotografija je simbolična. FOTO: Aleksandar Nalbantjan Getty Images/iStockphoto
A. G.
 2. 9. 2026 | 20:15
 2. 9. 2026 | 20:50
3:27
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V Višnjićevu pri Šidu v Srbiji se je zgodila grozljiva družinska tragedija. 43-letni Jovan Đ., znan pod vzdevkom Bata, je osumljen, da je brutalno pretepel svojega 64-letnega očeta Savo Đ., nato pa ga polil z bencinom in zažgal. Moški je zaradi hudih poškodb in opeklin umrl. Po dosedanjih informacijah naj bi se vse začelo s sporom zaradi glasne glasbe. Oče naj bi sina prosil, naj utiša radio, nato pa je prišlo do fizičnega obračuna.

Po navedbah domačinov je sin ponoči predvajal glasno glasbo, kar je zmotilo njegovega očeta. Sava naj bi sina prosil, naj jo utiša, saj je motila tudi sosede. Nato naj bi se spor zaostril. Jovan naj bi napadel očeta in ga brutalno pretepel. Po navedbah sosedov naj bi ga pretepal tako hudo, da se je Sava pozneje komaj premikal.

Najprej brutalno pretepanje, nato ogenj

Po dosedanjih informacijah naj bi Jovan očeta pretepel, ko je bil ta v hiši, nato pa naj bi ga polil z bencinom in zažgal. Sosedje so opazili, kaj se dogaja, in skušali pogasiti ogenj. Poklicali so tudi reševalce. Hudo poškodovanega Savo so odpeljali v bolnišnico, zaradi teže poškodb pa so ga pozneje zdravili na Vojnomedicinski akademiji (VMA) v Beogradu. Kljub prizadevanjem zdravnikov je umrl.

Domačini so po tragediji za pokojnim moškim ostali v šoku. Sosedje ga opisujejo kot dobrega in mirnega človeka, ki je pomagal drugim. »Sava je bil prečudovit človek,« je povedal eden od sosedov. Po njegovih besedah naj bi se prepir začel zaradi glasne glasbe, nato pa naj bi sin očeta napadel. Drug sosed je povedal, da je bil Jovan po mnenju domačinov problematičen. Eden od njih je dejal, da je »Savi sin prišel čez glavo«.

Sosedje slišali krike

Po navedbah domačinov je sin očeta najprej napadel na dvorišču in ga brutalno pretepal. Eden od sosedov je za srbske medije povedal, da je bil pretep tako hud, da je Sava nato po vseh štirih odšel v hišo. V hiši je bila tudi Savova žena oziroma partnerica in Jovanova mačeha. Po dosedanjih navedbah naj bi osumljenec udaril tudi njo. Ženska naj bi nato poklicala pomoč.

Osumljenec pobegnil, policija ga je našla

Po napadu je Jovan pobegnil. Policisti so ga pozneje našli v bližini železniške postaje v Višnjićevu in ga prijeli. 43-letniku, ki ga sumijo, da je povzročil očetovo smrt, je sodnik Višjega sodišča v Sremski Mitrovici odredil pripor do 30 dni. Očita se mu kaznivo dejanje nasilja v družini s smrtnim izidom.

Domačini trdijo tudi, da je imel Jovan že prej težave z zakonom in da je nekaj časa živel v tujini. Pojavile so se tudi navedbe, da je bil tam do zastaranja nekega prejšnjega postopka. Teh navedb policija oziroma pristojno tožilstvo za zdaj ni uradno potrdilo. Prav tako ni znano, za kateri primer naj bi šlo oziroma kakšen je bil njegov izid. Preiskava grozljive družinske tragedije se nadaljuje, poroča Kurir.rs.

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