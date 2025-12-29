Družinska tragedija v valovih: v Indoneziji utonil španski trener s tremi otroki

Počitnice v Indoneziji so bile usodne za španskega nogometnega trenerja Fernanda Martina in njegove tri otroke. Štiriinštiridesetletni trener ženske B-ekipe slovitega kluba Valencia je utonil skupaj s hčerkama, starima 12 in 10 let, ter devetletnim sinom, ko se je njihov turistični čoln prevrnil v razburkanem morju, so sporočili iz nogometnega kluba, potem ko so dobili potrditev lokalnih oblasti. Indonezijske in španske oblasti so v soboto sporočile, da pogrešajo Martina in tri njegove otroke, ko se je čoln z 11 osebami na krovu v petek »potopil v ekstremnem vremenu« v ožini Padar blizu otoka Labuan Bajo, priljubljene turistične destinacije. Iz razburkanega morja so rešili njegovo ženo Andreo in sedemletno hčer, pa tudi štiri člane posadke in turističnega vodnika. Iskanje pogrešanih se je sicer nadaljevalo tudi v nedeljo, je za britansko tiskovno agencijo Reuters povedal Fathur Rahman, koordinator misije indonezijske agencije za iskanje in reševanje.

Nogometni klub Valencia se je kljub poročilom, da iskalna akcija še ni končana, že v soboto popoldne v izjavi na družbenih omrežjih poklonil trenerju: »Klub Valencia je globoko užaloščen zaradi smrti Fernanda Martina, trenerja ženske B-ekipe, in njegovih treh otrok v tragični nesreči s čolnom v Indoneziji, kar so potrdile lokalne oblasti. V tem težkem času za vse bi klub rad izrazil podporo in sožalje družini, prijateljem in sodelavcem.«

Iskalna akcija še poteka. FOTO: Reuters