Družinski spor se končal s poskusom umora, mladenič (21) udarjal z ostrim predmetom

Zagrebška policija je kazensko ovadila 21-letnika zaradi poskusa umora, ki je v ponedeljek okoli 6.20 v družinski hiši na Peščenici po prepiru in fizičnem sporu z ostrim predmetom večkrat udaril 43-letnega družinskega člana po glavi, vratu in rokah.

Kot je sporočila Policijska uprava Zagreb (PUZ), je bilo težko poškodovanemu 43-letniku nudena zdravniška pomoč v Klinični bolnišnici Dubrava, medtem ko je bil 21-letnik aretiran in priveden na kriminalistično preiskavo. Po končani kriminalistični preiskavi je bil osumljenec v zakonskem roku predan pripornemu nadzorniku, kazenska ovadba zaradi poskusa težkega umora pa je bila poslana pristojnemu državnemu tožilstvu, pravijo na hrvaški policiji, poroča 24sata.hr.

Preberite še: