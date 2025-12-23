  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
VOJAŠKA INDUSTRIJA

Državni pritiski so ga zlomili: polil se je z bencinom in se zažgal

Sistemski pritiski, spor z obrambnim ministrstvom in finančni zlom so 75-letnega znanstvenika pripeljali do obupanega dejanja v središču Moskve.
Pogled na uničene ruske tanke in oklepna vozila. FOTO: Reuters

Pogled na uničene ruske tanke in oklepna vozila. FOTO: Reuters

Uničeni ruski tanki. FOTO: Reuters

Uničeni ruski tanki. FOTO: Reuters

Namestnik vodje ruskega Varnostnega sveta Dmitrij Medvedjev si ob obisku Eksperimentalne mehanske tovarne Aleksinski ogleduje proizvodnjo orožja. FOTO: Reuters

Namestnik vodje ruskega Varnostnega sveta Dmitrij Medvedjev si ob obisku Eksperimentalne mehanske tovarne Aleksinski ogleduje proizvodnjo orožja. FOTO: Reuters

Pogled na uničene ruske tanke in oklepna vozila. FOTO: Reuters
Uničeni ruski tanki. FOTO: Reuters
Namestnik vodje ruskega Varnostnega sveta Dmitrij Medvedjev si ob obisku Eksperimentalne mehanske tovarne Aleksinski ogleduje proizvodnjo orožja. FOTO: Reuters
Kaja Grozina
 23. 12. 2025 | 15:28
3:40
A+A-

Polna invazija Rusije nad Ukrajino je za nekatere dele obrambne industrije sprva pomenila gospodarski razcvet. Med njimi je bilo tudi moskovsko podjetje Volna Central Scientific Research Institute (v nadaljevanju Volna), ki ima sedež v Moskvi, proizvaja pa elektronske komponente za komunikacijske naprave, ki jih uporabljajo posadke ruskih tankov. Dolgoletni direktor podjetja, 75-letni znanstvenik Vladimir Arsenjev, priznava, da so se obsežna naročila hitro spremenila v breme, ki je podjetje pripeljalo na rob propada. Podjetje je moralo proizvodnjo povečati skoraj čez noč, roke pa je določalo rusko obrambno ministrstvo, skupaj s cenami, ki jih dobavitelji niso smeli izpodbijati. Ruske oblasti so proizvajalcem orožja jasno sporočile, da lahko neizpolnjevanje državnih pogodb pomeni kazenski pregon in celo zaporno kazen. Do pomladi 2023 je Volna začela zaostajati pri dobavah, znotraj vodstva pa so se pojavili ostri spori. Manjšinski lastnik Sergej Mosijenko je opozoril oblasti, saj se je bal osebne kazenske odgovornosti, navaja Reuters

Uničeni ruski tanki. FOTO: Reuters
Uničeni ruski tanki. FOTO: Reuters

Finančni zlom, spor z državo in osebni protest

Podjetje je zabredlo v finančne težave, računi so bili blokirani, plače neizplačane, Arsenjev pa pri državnih institucijah ni našel posluha. Julija 2024 je zato storil dejanje, ki je pretreslo Rusijo: na Rdečem trgu v Moskvi se je polil z bencinom in se zažgal, tik ob Kremlju in mavzoleju Vladimirja Lenina. S hudimi opeklinami je več tednov ležal v bolnišnici, kasneje pa zanikal, da podjetje ne bi izpolnjevalo pogodb in trdil, da so bile obtožbe proti njemu neutemeljene. Po njegovih besedah je bil ključni udarec odločitev obrambnega ministrstva, ki je enostransko skoraj prepolovilo dogovorjeno ceno komponent, potem ko je podjetje avtomatiziralo del proizvodnje. S tem je Volna izgubila likvidnost in zdrsnila proti bankrotu.

Namestnik vodje ruskega Varnostnega sveta Dmitrij Medvedjev si ob obisku Eksperimentalne mehanske tovarne Aleksinski ogleduje proizvodnjo orožja. FOTO: Reuters
Namestnik vodje ruskega Varnostnega sveta Dmitrij Medvedjev si ob obisku Eksperimentalne mehanske tovarne Aleksinski ogleduje proizvodnjo orožja. FOTO: Reuters

Ne gre za osamljen primer

Primer Volne ni osamljen. Po podatkih iz moskovskih sodišč je bilo od začetka vojne proti Ukrajini vsaj 34 ljudi kazensko preganjanih zaradi motenj pri izpolnjevanju obrambnih naročil, med njimi številni direktorji podjetij. Država je nadzor še dodatno zaostrila z zakonodajnimi spremembami, ki omogočajo pregon tudi brez dokaza osebne koristi. Ton do industrije je leta 2023 javno zaostril nekdanji predsednik Rusije Dmitrij Medvedjev, ki je na srečanju z direktorji citiral Josifa Stalina in opozoril, da bodo zamude kaznovane brez milosti. Ob tem je Rusija centralizirala odločanje pri obrambnem ministrstvu in državnem konglomeratu Rostec, kar po mnenju zahodnih analitikov duši inovacije in povečuje neučinkovitost. Rostec obtožbe o krizi zavrača in jih označuje za propagando. Dejstva pa kažejo, da vojska ni pravočasno prejela vseh potrebnih komunikacijskih naprav, kar je priznal tudi proizvajalec, ki jih sestavlja. Pomanjkanje opreme so v preteklosti omenjali tudi ruski vojaki na fronti. Danes je Volna še vedno aktivna, vendar bistveno manjša kot prej. Arsenjev se je vrnil na delo, večino časa pa preživi na sodiščih. Edina neposredna reakcija oblasti na njegov samosežig je bila globa zaradi neodobrenega protesta na varovanem območju. Njegova zgodba ostaja eden najbolj pretresljivih primerov notranjih pritiskov in razpok v ruskem vojaškoindustrijskem sistemu v času vojne.

Več iz teme

vojna v UkrajiniRusijaRuske oblastisamosežigprotestPropad ruskih podjetij
ZADNJE NOVICE
16:23
Novice  |  Kronika  |  Doma
PIROTEHNIKA

PU Kranj: Starši, ali vam je resnično vseeno za svoje otroke, da jim dopuščate uporabo tako nevarnih »igrač«?

Gorenjski policisti pozivajo, naj bo uporabe pirotehničnih izdelkov čim manj.
23. 12. 2025 | 16:23
16:10
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SKRITI SPROŽILCI

Zakaj se afte vračajo: od stresa in hrane do genov in imunskega sistema

Za nastanek aft je lahko kriva določena hrana, pogosto so povezane z virusnimi okužbami in težavami z imunskim sistemom.
23. 12. 2025 | 16:10
16:00
Novice  |  Nedeljske novice
KOŽA

Slabe navade se hitro opazijo, dobre pa se seštevajo počasi

Če želimo ohraniti mladostno, sijočo in čvrsto kožo, je dobro razumeti razlike med trendi in dokazanimi aktivnimi učinkovinami: a kože ne negujemo samo v kozmetičnem salonu, mladostni videz je namreč rezultat vsakodnevnih navad.
Ema Bubanj23. 12. 2025 | 16:00
15:42
Novice  |  Kronika  |  Doma
UJET

Na počivališču ob hitri cesti v Šempasu odkrili vozilo, ukradeno v Italiji (FOTO)

Policisti so osebno vozilo in ponarejene dokumente zasegli, 36-letnega državljana Madžarske pa bodo kazensko ovadili.
23. 12. 2025 | 15:42
15:28
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
VOJAŠKA INDUSTRIJA

Državni pritiski so ga zlomili: polil se je z bencinom in se zažgal

Sistemski pritiski, spor z obrambnim ministrstvom in finančni zlom so 75-letnega znanstvenika pripeljali do obupanega dejanja v središču Moskve.
Kaja Grozina23. 12. 2025 | 15:28
15:21
Bulvar  |  Glasba in film
KONCERT

Kralj rock’n’rolla se vrača v Orto bar: Ljubljana bo januarja dihala z Elvisom

Ljubljana bo 9. januarja v znamenju Elvisa: Orto bar pripravlja rojstnodnevni rock’n’roll večer
23. 12. 2025 | 15:21

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Novice  |  Slovenija
DIGITALIZACIJA

Se prihodnost Evrope seli v orožarsko industrijo?

Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
8. 12. 2025 | 15:18
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOSTI

To so serije, ki jih ne smete zamuditi!

SkyShowtime v EON paketih, Arena Sport brez doplačila do 2026 in NBA na Sportklubu.
22. 12. 2025 | 09:59
Promo
Lifestyle  |  Polet
IZJEMNO

Rešitev za praznično pojedino v zadnjem trenutku

Vsak december radi poskrbimo za vsaj eno nepozabno zabavo, najpogumnejši pa tudi za slavnostno silvestrovanje.
17. 12. 2025 | 11:24
Promo
Novice  |  Slovenija
ZASTARELO

Zakaj številna slovenska podjetja še vedno stavijo na golfa 2

Mnogi še vedno verjamejo, da je antivirus dovolj, napadalci pa jih prehitevajo z napadi ničtega dne.
Promo Slovenske novice17. 12. 2025 | 11:50
Logo
IZBRANO ZA VAS
Photo
Novice  |  Slovenija
DIGITALIZACIJA

Se prihodnost Evrope seli v orožarsko industrijo?

Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
8. 12. 2025 | 15:18
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOSTI

To so serije, ki jih ne smete zamuditi!

SkyShowtime v EON paketih, Arena Sport brez doplačila do 2026 in NBA na Sportklubu.
22. 12. 2025 | 09:59
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
IZJEMNO

Rešitev za praznično pojedino v zadnjem trenutku

Vsak december radi poskrbimo za vsaj eno nepozabno zabavo, najpogumnejši pa tudi za slavnostno silvestrovanje.
17. 12. 2025 | 11:24
Promo
Novice  |  Slovenija
ZASTARELO

Zakaj številna slovenska podjetja še vedno stavijo na golfa 2

Mnogi še vedno verjamejo, da je antivirus dovolj, napadalci pa jih prehitevajo z napadi ničtega dne.
Promo Slovenske novice17. 12. 2025 | 11:50
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKE ŽELEZNICE

V osem držav z 200 kilometri na uro

Leto 2025 je za skupino Slovenske železnice prelomno: nove garniture in lokomotive, boljše povezave, več multimodalnosti in nagrade za trajnost.
22. 12. 2025 | 09:41
Promo
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Zapeljite se z vlakom v čarobni december!

Ko se prižgejo praznične luči in mestna središča zasijejo v pravljični podobi, je čas za doživetja, ki ogrejejo srce in prižgejo iskrice v otroških očeh.
Promo Slovenske novice22. 12. 2025 | 08:00
Photo
Lifestyle  |  Stil
NASVETI

Ne delajte teh 5 napak – tako se potica res ponesreči

Zakaj ima potica luknje? Spoznajte 5 največjih napak pri peki potice in preverjene nasvete, kako speči popolno, sočno potico brez razpok.
Odprta kuhinja23. 12. 2025 | 09:05
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
BOLEČINA

Ko telo potrebuje več kot počitek

Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
Promo Slovenske novice23. 12. 2025 | 09:21
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
OGREVANJE

Več toplote in bistveno večji prihranki

Udobje doma danes pomeni več kot le prijetno temperaturo.
18. 12. 2025 | 14:45
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAKUPOVANJE

Zakaj se v teh dneh toliko ljudi ustavlja na istem mestu v Ljubljani

Hitrost, fleksibilnost, brezplačni osebni prevzem na Shoppster prevzemnem mestu in več kot 1.500 prevzemnih točk - vse za brezskrben december
17. 12. 2025 | 09:17
Promo
Novice  |  Slovenija
Mladi upi

Kdo so letošnji finalisti

Dvaindvajset izjemno nadarjenih mladih predstavlja zgodbe o vztrajnosti, talentu in sanjah, ki oblikujejo prihodnost.
Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 06:00
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Veliki praznični nagradni kviz 2025

Preverite svoje znanje in se potegujte za lepe praznične nagrade!
1. 12. 2025 | 07:40
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
LEGENDA

Nova »petka« že navdušuje slovenske kupce

Prikupna oblika, enostavna raba električne in digitalne tehnologije ter lokalna, odgovorna, krožna proizvodnja: Renault 5 E-Tech electric.
Promo Slovenske novice17. 12. 2025 | 09:20
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
BOŽIČKOV VLAK

Muzejski vlak se v prazničnem času vrača na tire

Po nekaj letih premora se na slovenske tire vrača legendarni muzejski vlak.
17. 12. 2025 | 09:12
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
E-MOBILNOST

Preizkusil sem za vas: »Težko bi šel nazaj«

Izjave v slogu »Ne moreš potovati daleč«, »Na polnilnici boš čakal dolge ure«, »Potovanja trajajo dvakrat dlje« ali »Električni avti so le za mesto in ne za daljše poti« so skoraj obvezen del vsakega pogovora o električni mobilnosti.
22. 12. 2025 | 14:40
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
HEMOROIDI

Pogosta zdravstvena težava, ki je večinoma še vedno tabu: kako si pomagati

Hemoroidi nam lahko hitro pokvarijo počutje, saj vplivajo na udobje pri sedenju, gibanju in celo pri najbolj vsakdanjih opravilih.
18. 12. 2025 | 10:46
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOST

Slovenski junak prihaja s Pohorja

Podjetje 5 Start je na natečaju zavarovalnice Generali SME EnterPRIZE 2025 prejelo naziv slovenskega junaka trajnosti.
23. 12. 2025 | 09:16
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznično

Božični dan v stilu: elegantne jedi in vina za popolno ujemanje

Preprosta priprava in vrhunski okusi. Z Lidlovimi izbranimi dobrotami lahko ustvarite nepozabno praznično in kulinarično izkušnjo.
Promo Slovenske novice22. 12. 2025 | 08:59
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAJLEPŠE HIŠE

Top 10 hiš v 2025 po vašem izboru

Razmišljate o gradnji hiše?
22. 12. 2025 | 09:22
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSLOVNI NAJEMN

Pošta Slovenije oddaja prostore – ne zamudite ponudbe!

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
22. 12. 2025 | 11:35
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZAOBLJUBA

To je pa zanimivo: spa brez primere!

Novo leto prinaša priložnost za zdrav nasmeh in samozavest. Z napredno implantologijo All-on-X ga lahko v Ortoimplantu DENTAL SPA uresničite že spomladi.
Promo Slovenske novice18. 12. 2025 | 08:18
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Sanje o skupnem domu so kmalu trčile ob prvo oviro (video)

Ko so se v pritličnem stanovanju družine Judar lotili prenove, jih je najprej ustavila težava, ki jo pozna veliko lastnikov starejših ali slabo prezračevanih hiš: izjemna vlaga in huda zatohlost, ponekod celo plesen.
23. 12. 2025 | 08:45
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Kako se bodo po novem ogrevali Slovenci?

V mrzlih mesecih je še posebej pomembno stabilno, udobno in cenovno ugodno ogrevanje domov.
19. 12. 2025 | 14:09
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki