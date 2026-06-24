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Dušan z železno palico udaril dekle in jo posilil, zdaj je v celici pogoltnil britvice

Primer je pretresel Hrvaško, potem ko je prišlo v javnost, da je napadel mlado dekle, ki se je ponoči vračalo domov.
Dušan K. je pred dvema letoma napadel 18-letno dekle. FOTO: Pu Splitsko-dalmatinska
Dušan K. je pred dvema letoma napadel 18-letno dekle. FOTO: Pu Splitsko-dalmatinska
N. Č.
 24. 6. 2026 | 08:26
2:09
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36-letni Dušan K. iz Imotskega, ki mu sodijo zaradi posilstva in poskusa povzročitve hude telesne poškodbe 18-letnici v Splitu, je dan pred zaključkom sojenja na Županijskem sodišču v Splitu končal v bolnišnici. V zaporniški celici je pogoltnil dve britvici in ščipalec za nohte, poroča Dalmatinski portal.

Zaradi njegove hospitalizacije včerajšnje obravnave niso izvedli, nadaljevanje postopka pa pričakujejo po razjasnitvi njegovega zdravstvenega stanja. Ni znano, kako dolgo bo ostal na zdravljenju, vendar je čas v tem primeru ključnega pomena, saj obtožencu v nedeljo poteče najdaljše zakonsko dovoljeno trajanje pripora. Če do takrat sodba ne bo izrečena, ga bodo morali izpustiti na prostost.

Primer pretresel javnost

Obtoženemu sodijo zaradi primera, ki je junija 2024 pretresel hrvaško javnost. Po navedbah obtožnice je mlado dekle, ki se je po nočnem izhodu vračalo domov, z železno palico udaril po glavi, nato pa jo posilil. Policija je med preiskavo za pomoč prosila javnost in objavila posnetke nadzornih kamer z enega od objektov v splitski četrti Kman. Kmalu zatem so pridržali enega moškega, vendar je preiskava pokazala, da ni povezan s tem hudim kaznivim dejanjem.

Dušana K. so aretirali dva tedna po napadu in je od takrat v priporu. Med postopkom je zamenjal več odvetnikov, zahteval pa je tudi izločitev nekaterih dokazov iz sodnega spisa. O teh zahtevah so odločali tudi v pritožbenem postopku, kar je dodatno podaljšalo trajanje sojenja. Na današnji obravnavi bi moral predstaviti svoj zagovor, nato pa so bile predvidene zaključne besede tožilstva in obrambe. Sodbo so pričakovali do konca tega tedna, vendar je razvoj dogodkov, povezan z zdravstvenim stanjem obtoženca, povzročil novo preložitev postopka, navaja Dalmatinski portal.

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