Dva 25-letna Slovenca padla z obzidja na Kreti, eden ima poškodovano hrbtenico in lobanjo

Huda nesreča se je zgodila v petek okoli 4.30 zjutraj v mestu Chania na Kreti. Po poročanju grškega portala ekriti.gr sta dva 25-letna Slovenca padla z obzidja na območju Zahodnega jarka. Dogodek so opazili oziroma zaslišali prebivalci v bližini, ki so poklicali nujno pomoč. Oba mladeniča so reševalci prepeljali v Splošno bolnišnico Chania, kjer so ugotovili, da sta utrpela hude poškodbe.

Eden poškodovan nekoliko lažje, drugi precej huje

Po besedah direktorja bolnišnice je eden od Slovencev utrpel zlome hrbtenice in lobanje. Njegovo stanje je dovolj resno, da je intubiran in se zdravi na oddelku intenzivne terapije. Zdravniki naj bi zaradi resnosti poškodb razmišljali tudi o njegovi premestitvi v Univerzitetno bolnišnico v Heraklionu.

Drugi 25-letnik je utrpel zlome reber in je moral na operacijo. Za zdaj iz objavljenih informacij ni jasno, kako oziroma zakaj sta Slovenca padla z obzidja. Grški medij navaja le, da sta po padcu oba potrebovala nujno bolnišnično zdravljenje.