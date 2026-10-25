Dva pijana kolesarja, dve nesreči v 20 minutah: eden pristal v jarku, drugi še zmerjal policiste

Petkov večer, 23. oktobra, je bil za policiste na območju hrvaške Koprivnice precej pester. V razmiku vsega 20 minut sta se namreč poškodovala dva kolesarja, ki sta pred vožnjo očitno pregloboko pogledala v kozarec. Eden je končal v obcestnem jarku, drugi pa je po padcu svojo jezo stresel še na policiste. Oba sta utrpela lažje poškodbe, preizkusa alkoholiziranosti pa sta pokazala precej visoki vrednosti.

Padel z električnim kolesom, nato žalil policiste

Prva nesreča se je zgodila okoli 19.25 v Ulici Ivana Meštrovića v Koprivnici. Oseminšestdesetletnik je vozil električno kolo, zaradi nepravilne vožnje pa je izgubil ravnotežje in padel na kolesarski stezi. Pri padcu se je lažje poškodoval. Policisti so mu opravili preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal 1,56 promila alkohola. Toda njegove težave se s padcem niso končale. Med policijskim postopkom je namreč začel policiste zmerjati z žaljivimi izrazi. Možje postave so ga zato odpeljali v posebne policijske prostore, kjer je moral ostati do streznitve.

Le 20 minut pozneje, okoli 19.45, je policija obravnavala še eno podobno nesrečo. Na cesti med Kuzmincem in Subotico Podravsko je 47-letni kolesar zaradi nepravilne vožnje zapeljal s ceste in padel v odvodni jarek. Preizkus alkoholiziranosti je pokazal kar 2,59 promila alkohola. Tudi ta kolesar je utrpel lažje poškodbe, vendar so ga zadržali na zdravljenju v Splošni bolnišnici Koprivnica.

Oba čaka prekrškovni postopek

Kot so sporočili s Policijske uprave koprivniško-križevske, so obema kolesarjema v koprivniški bolnišnici odvzeli vzorca krvi in urina, s katerima bodo natančneje ugotovili koncentracijo alkohola v njunem organizmu. Proti obema bodo uvedli prekrškovna postopka. Čeprav sta jo tokrat odnesla z lažjimi poškodbami, primera znova opozarjata, da je vožnja pod vplivom alkohola nevarna tudi na dveh kolesih.