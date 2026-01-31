Dvanajst dni po trčenju vlakov umrla še ena potnica, kralj in kraljica na žalni slovesnosti (FOTO)

Dvanajst dni po hudi železniški nesreči na jugu Španije je v petek v bolnišnici zaradi poškodb umrla ženska. Število smrtnih žrtev ene najhujših železniških nesreč v zgodovini države se je s tem povzpelo na 46, poročanje španskih medijev povzema nemška tiskovna agencija dpa. V železniški nesreči 18. januarja se je več vagonov hitrega vlaka pri mestu Adamuz v Andaluziji iztirilo in trčilo v nasproti vozeči hitri vlak na sosednjem tiru. Nesreča je terjala 46 življenj, po zadnjih podatkih španskih oblasti pa se 17 od 120 poškodovanih oseb še zdravi v bolnišnicah.

FOTO: Jorge Guerrero Afp

Po prvih ugotovitvah uradne preiskave je bil vzrok trčenja dveh hitrih vlakov počena tirnica. Končni izsledki uradne preiskave sicer po ocenah oblasti ne bodo znani še več tednov ali mesecev. Svojci žrtev so se v četrtek v mestu Huelva na jugozahodu Španije udeležili žalne slovesnosti, na kateri se je zbralo okoli 4000 ljudi, ki so zahtevali razjasnitev vzrokov nesreče. Slovesnosti sta se udeležila tudi španski kralj Felipe VI. in kraljica Letizia.