Dveletni otrok umrl, na silvestrovanju ga je v glavo zadel kovinski drobec

Dveletni otrok je sinoči, dve uri po polnoči, umrl zaradi hudih poškodb, ki jih je utrpel v novoletni noči, potem ko mu je v Skopju v glavo zašel kovinski drobec. Informacijo je potrdilo makedonsko ministrstvo za notranje zadeve, poroča makedonski medij Sloboden Pečat. Otroka so po poškodbi nujno prepeljali na kliniko za nevrokirurgijo, kjer je bil že ob sprejemu v življenjsko nevarnem stanju. Kljub prizadevanjem zdravnikov so se poškodbe izkazale za usodne.

Dan prej so zdravstvene ustanove potrdile, da je bil otrok v novoletni noči ranjen s strelnim orožjem. Direktor klinike za travmatologijo Igor Merdžanovski je povedal, da so otroka prepeljali na oddelek intenzivne nege in da so zdravniki vložili največje napore, da bi njegovo stanje stabilizirali, saj je bilo od začetka izjemno težko.

Več portalov je objavilo neuradne informacije, ki jih pripisujejo policijskim virom, da naj bi bil otrok v trenutku poškodbe v materinem naročju in gledal ognjemet, ko ga je zadel neznan kovinski drobec. Po teh navedbah so otroka najprej odpeljali na kliniko »Sv. Naum Ohridski«, zaradi izjemne teže poškodb pa so ga nato nujno prepeljali na otroško kirurgijo. Zdravniki so ugotovili obsežno krvavitev v možganih, ki je zajela vse možganske prekate, zato je bil otrok v izredno težkem, življenjsko ogroženem stanju in pod stalnim zdravniškim nadzorom.