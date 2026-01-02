  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
TRAGEDIJA V SKOPJU

Dveletni otrok umrl, na silvestrovanju ga je v glavo zadel kovinski drobec

V trenutku poškodbe je v materinem naročju in gledal ognjemet.
Berlin, Germany - January 1, 2023: Various remains of a New Year's Eve celebration along a street. FOTO: Mickis-fotowelt Getty Images
Berlin, Germany - January 1, 2023: Various remains of a New Year's Eve celebration along a street. FOTO: Mickis-fotowelt Getty Images
S. U.
 2. 1. 2026 | 13:05
0:14
A+A-

Dveletni otrok je sinoči, dve uri po polnoči, umrl zaradi hudih poškodb, ki jih je utrpel v novoletni noči, potem ko mu je v Skopju v glavo zašel kovinski drobec. Informacijo je potrdilo makedonsko ministrstvo za notranje zadeve, poroča makedonski medij Sloboden Pečat. Otroka so po poškodbi nujno prepeljali na kliniko za nevrokirurgijo, kjer je bil že ob sprejemu v življenjsko nevarnem stanju. Kljub prizadevanjem zdravnikov so se poškodbe izkazale za usodne.

Dan prej so zdravstvene ustanove potrdile, da je bil otrok v novoletni noči ranjen s strelnim orožjem. Direktor klinike za travmatologijo Igor Merdžanovski je povedal, da so otroka prepeljali na oddelek intenzivne nege in da so zdravniki vložili največje napore, da bi njegovo stanje stabilizirali, saj je bilo od začetka izjemno težko.

Več portalov je objavilo neuradne informacije, ki jih pripisujejo policijskim virom, da naj bi bil otrok v trenutku poškodbe v materinem naročju in gledal ognjemet, ko ga je zadel neznan kovinski drobec. Po teh navedbah so otroka najprej odpeljali na kliniko »Sv. Naum Ohridski«, zaradi izjemne teže poškodb pa so ga nato nujno prepeljali na otroško kirurgijo. Zdravniki so ugotovili obsežno krvavitev v možganih, ki je zajela vse možganske prekate, zato je bil otrok v izredno težkem, življenjsko ogroženem stanju in pod stalnim zdravniškim nadzorom.

Več iz teme

smrtotroknovo letoSkopje
ZADNJE NOVICE
14:25
Bulvar  |  Suzy
NIČ JI NI TEŽKO

Beli prazniki Jasne Kuljaj: zavihala je rokave! (Suzy)

Delo nikoli ne počiva, in ker je morala na pot, je najprej poskrbela še za konkretno telesno vadbo.
2. 1. 2026 | 14:25
14:15
Bralci
OGORČENJE

Ste videli, kako je videti Kranj dan po novem letu? Ljudje razkačeni: »Kdo je bolj nor?«

Prostor, namenjen otrokom in družinam, je uničen.
2. 1. 2026 | 14:15
14:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
STRAŠLJIVO

Novoletni ognjemet se je sprevrgel v grozo: žensko na balkonu nekaj zadelo v prsi

Zgodilo se je v Parecagu.
2. 1. 2026 | 14:05
13:05
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
TRAGEDIJA V SKOPJU

Dveletni otrok umrl, na silvestrovanju ga je v glavo zadel kovinski drobec

V trenutku poškodbe je v materinem naročju in gledal ognjemet.
2. 1. 2026 | 13:05
12:45
Novice  |  Slovenija
VREME

Meja sneženja bo najprej »zbežala« navzgor, nato pa se bo vrnila v doline: kdaj in kje lahko pobeli?

Na severu se bo delno zjasnilo, jugozahodni veter bo popuščal, temperature pa bodo v večjem delu Slovenije med 3 in 9 stopinjami, v bolj zatišnih legah severa okoli 1 °C.
2. 1. 2026 | 12:45
12:03
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
TAKŠEN JE OBIČAJ

Poglejte, kako so pred smrtonosnim požarom natakarice po klubu nosile »goreči« šampanjec (VIDEO)

Policija je poudarila, da vzrok požara še preiskujejo.
2. 1. 2026 | 12:03

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Bivanje

Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
Promo Slovenske novice29. 12. 2025 | 09:15
Promo
Lifestyle  |  Stil
BOLEČINA

Ko telo potrebuje več kot počitek

Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
Promo Slovenske novice23. 12. 2025 | 09:21
Promo
Novice  |  Slovenija
PRAZNIKI

Praznično doživetje za več kot tisoč zaposlenih in njihovih otrok

Se še spominjate čara decembra, ko so vas starši v okviru svoje službe peljali na predstavo, kjer ste lahko videli Božička?
29. 12. 2025 | 11:05
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznična pojedina

Smrečica iz sira: praznični hit brez peke

Kremast sirov prigrizek v obliki smrečice, idealen za novoletne pogostitve. Preprost recept, ki navduši goste.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:12
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Bivanje

Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
Promo Slovenske novice29. 12. 2025 | 09:15
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
BOLEČINA

Ko telo potrebuje več kot počitek

Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
Promo Slovenske novice23. 12. 2025 | 09:21
Promo
Novice  |  Slovenija
PRAZNIKI

Praznično doživetje za več kot tisoč zaposlenih in njihovih otrok

Se še spominjate čara decembra, ko so vas starši v okviru svoje službe peljali na predstavo, kjer ste lahko videli Božička?
29. 12. 2025 | 11:05
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznična pojedina

Smrečica iz sira: praznični hit brez peke

Kremast sirov prigrizek v obliki smrečice, idealen za novoletne pogostitve. Preprost recept, ki navduši goste.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:12
Promo
Novice  |  Slovenija
Hipnoza

Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:00
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

Petnajst let zgodbe, ki jo pozna ves skakalni svet

Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
Promo Slovenske novice24. 12. 2025 | 08:03
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Oddih

Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 10:36
Promo
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Moč žensk na snegu: Generali in smučarski spektakel v Kranjski Gori

Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:50
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Kineziologija

Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:39
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki