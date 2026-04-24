Dvojčka (23) umrla med lovom na goloba

23-letna dvojčka Giacomo in Francesco iz Perugie sta umrla zaradi električnega udara. Poskušala naj bi ujeti goloba, poskus pa se je končal tragično.

Karabinjerji nesrečo še vedno preiskujejo, a prve ugotovitve kažejo, da se je zgodila med lovom na goloba. Gre za posebej dresirano ptico, ki jo uporabljajo kot živo vabo pri lovu. Goloba postavijo na stojalo, njegovi gibi in mahanje s krili pa posnemajo ptičje pristajanje, s čimer zvabijo druge divje golobe na lovsko območje.

Našli so ju nezavestna

Dvojčka, ki sta ravno praznovala svoj 23. rojstni dan, sta delala v družinskem vodovodnem podjetju. Fanta sta odšla od doma okoli 20. ure in prispela do lope na gozdnatem območju blizu električnega droga. Preiskovalci domnevajo, da je žival pristala na visokonapetostnih kablih, visokih približno deset metrov, ki jih napaja tok približno 20.000 voltov. Za lovljenje goloba je eden od bratov uporabil kovinsko palico, ki se običajno uporablja za postavitev lovskih vab.

Ravno pred kratkim sta praznovala rojstni dan.

Okoli polnoči sta oče in stric sprožila alarm, kmalu pa so ju našla nezavestna. Na kraj dogodka so prispeli reševalci, ki so ju dolgo poskušali oživiti, vendar ju niso mogli več rešiti.