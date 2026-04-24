TRAGEDIJA V ITALIJI

Dvojčka (23) umrla med lovom na goloba

23-letna dvojčka iz Perugie sta skušala ujeti ptiča, a ju je stresla elektrika. Eden od bratov je za lov uporabil kovinsko palico.
Preiskava smrti dvojčkov še poteka. FOTO: Facebook
G. S.
 24. 4. 2026 | 09:05
23-letna dvojčka Giacomo in Francesco iz Perugie sta umrla zaradi električnega udara. Poskušala naj bi ujeti goloba, poskus pa se je končal tragično.

Karabinjerji nesrečo še vedno preiskujejo, a prve ugotovitve kažejo, da se je zgodila med lovom na goloba. Gre za posebej dresirano ptico, ki jo uporabljajo kot živo vabo pri lovu. Goloba postavijo na stojalo, njegovi gibi in mahanje s krili pa posnemajo ptičje pristajanje, s čimer zvabijo druge divje golobe na lovsko območje.

Našli so ju nezavestna

Dvojčka, ki sta ravno praznovala svoj 23. rojstni dan, sta delala v družinskem vodovodnem podjetju. Fanta sta odšla od doma okoli 20. ure in prispela do lope na gozdnatem območju blizu električnega droga. Preiskovalci domnevajo, da je žival pristala na visokonapetostnih kablih, visokih približno deset metrov, ki jih napaja tok približno 20.000 voltov. Za lovljenje goloba je eden od bratov uporabil kovinsko palico, ki se običajno uporablja za postavitev lovskih vab.

Ravno pred kratkim sta praznovala rojstni dan.

Okoli polnoči sta oče in stric sprožila alarm, kmalu pa so ju našla nezavestna. Na kraj dogodka so prispeli reševalci, ki so ju dolgo poskušali oživiti, vendar ju niso mogli več rešiti.

Več iz teme

dvojčka Giacomo in FrancescosmrtGolob
ZADNJE NOVICE
09:43
Novice  |  Slovenija
ZAKULISJA USKLAJEVANJA

Sestavlja se nova vlada: to so kandidati za ministrske položaje! Nekatera imena poznate

V političnem zakulisju se pospešeno riše podoba morebitne nove vlade Janeza Janše.
24. 4. 2026 | 09:43
09:08
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
V ITALIJI

Preobrat v skrivnostnem primeru zastrupitve: preiskujejo telefon najstnice

V skrivnostni preiskavi zastrupitve z ricinom, ki je pretresla Italijo, je prišlo do preobrata.
24. 4. 2026 | 09:08
09:05
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
TRAGEDIJA V ITALIJI

Dvojčka (23) umrla med lovom na goloba

23-letna dvojčka iz Perugie sta skušala ujeti ptiča, a ju je stresla elektrika. Eden od bratov je za lov uporabil kovinsko palico.
24. 4. 2026 | 09:05
09:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
ASTRO

Shana Flogie: Nenadni začetki in nepričakovane prekinitve (Suzy)

Sonce v biku. Venera v dvojčkih v odnosih ne išče takoj globine – najprej želi zanimanje, dinamiko, občutek, da se nekaj dogaja.
24. 4. 2026 | 09:00
09:00
Bulvar  |  Tuji trači
GLAMUR

Ogromen znesek, ki ga je hči Nicole Kidman odštela za maturantko obleko

Hči Nicole Kidman, Sunday Rose Urban, je za svoj maturantski ples izbrala obleko znane modne hiše.
24. 4. 2026 | 09:00
08:45
Premium
Novice  |  Slovenija
FEMICID V KAZENSKEM ZAKONIKU

Strožje kazni za umore v družini

Predstavili predlagane spremembe kazenskega zakonika. Odpravili bi tudi anomalije pri pregonu posilstva.
Tomica Šuljić24. 4. 2026 | 08:45

