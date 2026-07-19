Dvojica turistov na Jadranu našla torbo, polno denarja, še isti dan končala v priporu: to je razlog

Dva 27-letna češka turista sta si resno zapletla dopust v znanem hrvaškem letovišču. Namesto da bi dizajnersko torbo, polno denarja, predala policiji, sta se odločila, da bosta obdržala ogromno količino gotovine. Posledica te odločitve je bila odreditev pripora na Reki, medtem ko za več tisoč evri še vedno poteka iskanje. Incident se je zgodil prejšnji petek zvečer v Ulici Priko v Malem Lošinju. Po dosedanjih ugotovitvah preiskave sta mladeniča naletela na odloženo torbo znamke Louis Vuitton. To, kar sta našla v njej, jima je verjetno za trenutek vzelo dih.

V torbi je bila bančna kuverta s kar 45.000 evri, denarnica z dodatnimi 300 evri, pa tudi različne osebne stvari, ki pripadajo neznanemu lastniku in njegovim otrokom. Namesto da bi poiskala lastnika ali primer prijavila pristojnim, sta se mladeniča odločila, da si razdelita najdeni denar.

Mladeniča trdita, da nista vzela manjkajočega denarja in da sta torbo našla povsem po naključju med sprehodom.

Aretirana v rekordnem času, vendar del denarja manjka

Hrvaška policija se je po prijavi izgube odzvala zelo hitro. Osumljena češka državljana so kmalu našli in prijeli. Med policijsko preiskavo pa se je pojavil resen problem – del denarja je izginil. »Od skupnega zneska 45.300 evrov smo pri omenjenih osebah uspeli zaseči 39.200 evrov. Okoliščine izginotja preostalih 6.100 evrov so še vedno predmet naše preiskave,« so sporočili hrvaški preiskovalni organi.

V torbi je bila bančna kuverta s kar 45.000 evri, denarnica z dodatnimi 300 evri. Fotografija je simbolična. FOTO: Fred Prouser Reuters

Pridržana mladeniča se branita na prostosti in odločno zanikata odgovornost za manjkajoči denar v torbi. Preiskovalcem sta povedala, da sta na torbo naletela povsem po naključju med večernim sprehodom in da nista vzela niti enega centa od zneska, ki manjka.

Odrejen pripor zaradi nevarnosti pobega: svoboda ima svojo ceno

Občinsko državno tožilstvo na Reki je predlagalo odreditev pripora zaradi suma storitve kaznivega dejanja zatajitve. Preiskovalni sodnik je predlog sprejel in jima odredil pripor zaradi velike nevarnosti, da bi pobegnila iz države. Sodišče pa je kljub temu omogočilo možnost, da se branita na prostosti, če plačata varščino v višini 3.200 evrov na osebo.

Po dostopnih informacijah o njunem premoženjskem stanju ne gre za milijonarja. Oba moška na Češkem delata kot gradbena tehnika, njuni mesečni prihodki pa znašajo med dva in tri tisoč evri. Denar, ki sta ga našla v petek zvečer, zanju predstavlja vrednost od ene do skoraj dveh letnih plač, kar ju je očitno pripeljalo do usodne napake, poroča Blic.rs.