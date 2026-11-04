Ekipi, zadolženi za usmrtitev Christe Pike, pred usodnim večerom ni bilo treba vaditi tega ključnega koraka

Ekipa posameznikov, ki je bila prisotna pri neuspešni usmrtitvi Christe Pike, je morala pred 30. septembrom večkrat opraviti simulacijo usmrtitve, imeli so mesečne vaje, ki so vključevale »simulacije vseh korakov postopka usmrtitve, ki se začnejo dve uri pred usmrtitvijo,« je zapisano v protokolu za usmrtitve v ameriški zvezni državi Tennessee, ki so ga pridobili novinarji revije People. V protokolu pa je med drugim zapisano tudi, da se »osebi, ki igra vlogo zapornika, ne vstavi intravenska cevka«, kar pomeni, da vaje niso vključevale tega izjemno kritičnega koraka. Prav tako se vaj ni treba udeleževati vsem članom ekipe, na usposabljanju morajo biti prisotni samo upravnik, ekipa za posebne operacije, ekipa za omejevanje in spremstvo, je še zapisano v protokolu.

Gre za odmik od prejšnjega protokola usmrtitev v Tennesseeju, ki je od ekip, ki sodelujejo pri usmrtitvah, zahteval, da med mesečnimi treningi vadijo tudi vstavljanje intravenskih cevk. Ta zahteva je bila odpravljena, ko je omenjena zvezna država januarja lani sprejela nov protokol, je poročal CBS News. Da so iz vaj izključili vstavljanje igle, preko katere v krvni obtok obsojenca na smrt stečejo smrtonosne snovi, je prvič prišla na dan v izjavi, ki jo je lani podal Kenneth Nelsen, skrbnik strogo varovanega zapora Riverbend, kjer je bivala tudi Christa Pike.

V svoji izjavi je Nelsen dejal, da ekipa za usmrtitev ne prakticira vstavljanja intravenskih cevk po navodilih vodje državne uprave za zapore v Tennesseeju Franka Strade. Strada je sicer oktobra po neuspešni usmrtitvi Christine Pike podal odstop.

Osebje, ki ni zaposleno na oddelku, mora protokol le prebrati

Protokol poleg tega še navaja, da je ekipa za posebne operacije zadolžena za »pripravo smrtonosnih kemikalij za vbrizgavanje«, skupina za obvladovanje je »odgovorna za obvladovanje zapornikov neposredno pred, med in po usmrtitvi«, spremljevalna ekipa pa se osredotoča na »usklajevanje gibanja vseh vnaprej odobrenih prič«. Vsem članom teh ekip pa se v skladu s protokolom ni treba udeleževati vaj, na katerih se pripravljajo na usmrtitev. Osebje, ki ni zaposleno na oddelku, mora denimo le prebrati protokol – vključno z zdravnikom in člani ekipe, ki so zadolženi za vstavljanje intravenske cevke oziroma igle. Ekipo, ki ima opravka s slednjim, sicer sestavljata dva posameznika, ki morata biti »zdravnika, pomočniki zdravnika, medicinske sestre, tehnika nujne medicinske pomoči, reševalca, vojaška bolničarja z ustreznim medicinskim usposabljanjem ali drugo certificirano ali licenčno osebje,« je še navedeno v protokolu.

Ko se usmrtitev začne, protokol navaja, da skupina za intravensko infuzijo pritrdi elektrode elektrokardiografa na zapornikov prsni koš in nato določi mesta intravenske infuzije. Nato se vstavita »primarni intravenski kateter in rezervni intravenski kateter«, nato član druge ekipe poskrbi za dotok fiziološke raztopine, ki ji sledi smrtonosni odmerek pentobarbitala. Pike je morala dvakrat prestati ta postopek in po besedah ​​njenih odvetnikov je član ekipe za infuzijo izrazil zaskrbljenost, da so se njene žile morda »sesedle«. Zagovornik Christe Pike Randall Spivey je po neuspešnem poskusu usmrtitev dejal, da je ekipa tisto noč porabila okrog deset igel, ko je poskušala najti ustrezno žilo in vanjo spustiti pentobarbital.

Znano je, da je Pike na koncu preživela, vendar je prejšnji teden v izjavi dejala, da še vedno čuti hude bolečine. »Od tiste noči ni bilo trenutka, ko me ne bi bolelo. Boli me telo. Bolijo me roke. Bolijo me roke. Boli me grlo. Še vedno težko govorim,« je dejala Pike v tej izjavi in dodala: »Bolečina pa ni le fizična. Boli me tudi v mislih in duši.«