Eksplozija kemijskega rezervoarja v ZDA ponoči prestrašila svet, kljub mrtvim trdijo, da ni nevarnosti za okolje (FOTO)

V požaru, ki je ponoči izbruhnil v tovarni v Longviewu blizu meje med Washingtonom in Oregonom na severozahodu Združenih držav Amerike, je umrlo več ljudi, nekaj pa je huje poškodovanih. Gre za obrat azijskega podjetja Nippon Dynawave Packaging. Iz rezervoarja je pronicala bela tekočina, pravijo očividci, katera, še ni razkrito. Za lokalne medije odgovorni zanikajo, da bi bila tekočina nevarna, ter da »ni nikakršnega razloga za strah«.

Podjetje Nippon Dynawave Packaging, ki je v celoti v lasti japonske multinacionalke Nippon Paper Industries Co., Ltd., sicer proizvaja kartonsko embalažo za tekočine. Vodja gasilske in reševalne službe je za lokalne medije povedal, da število smrtnih žrtev še ni znano, v nesreči pa je bilo potrjeno poškodovanih 10 ljudi, vključno z gasilcem. Po njegovih besedah ​​poškodovani niso več v življenjski nevarnosti. Dodal je, da je imel počen rezervoar prostornino približno 300.000 litrov in je bil približno 60 odstotno poln.