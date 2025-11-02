Eksplozija stresla okna, črn dim se je valil v nebo: »Ne približujte se!« (VIDEO)

Včeraj je izbruhnil velik požar, potem ko je v mestu Tepetitlán v Mehiki iztiril tovorni vlak, ki je prevažal etanol.

Na družbenih omrežjih so se pojavili grozljivi posnetki. Sledila je ogromna eksplozija, ki je v nebo poslala gost črn dim, ki je bil viden z razdalje več kilometrov. Lokalni mediji zaenkrat ne navajajo podatkov o morebitnih žrtvah ali poškodovanih, a poročajo o paniki in strahu med prebivalci območja.

Opozorilo občanom Na kraj dogodka so prišli gasilci, civilna zaščita in reševalne službe, ki so območje zavarovali in prebivalcem svetovali, naj ostanejo vsaj dva kilometra stran od kraja dogodka. Gasilci so za gašenje požara uporabili kemično peno in cisterne z vodo. Zaradi intenzivnosti požara so na kraju dogodka ostali vso noč.

Lokalne oblasti so sporočile, da so se po eksploziji vneli trije vagoni, ki so prevažali etilni alkohol, etanol, žito in vozila. Priče so povedale, da je bila eksplozija tako močna, da so se okna v bližnjih hišah tresla, promet na cestah pa je bil začasno ustavljen, navaja 1tak. Agencije za varnost železnic na kraju dogodka zbirajo dokaze, preiskovalci pa ugotavljajo, ali je iztirjenje povzročila tehnična okvara ali človeška napaka.