Eksplozivna driska ubila dve osebi

Po Združenih državah Amerike razsaja črevesna okužba, ki jo povzroča mikroskopski zajedavec Cyclospora cayetanensis. Ameriški mediji jo zaradi enega najizrazitejših simptomov opisujejo kot bolezen z »eksplozivno drisko«. Izbruh ciklosporoze, povezan z okuženo solato, so do 3. avgusta potrdili v devetih ameriških zveznih državah.

Po podatkih ameriškega Centra za nadzor in preprečevanje bolezni so od 1. maja do 27. julija po ZDA potrdili že 6707 doma pridobljenih primerov ciklosporoze. Okužbe so zaznali v 45 zveznih državah, hospitalizirati pa so morali 423 obolelih. Pristojni preverjajo še več kot 11.500 dodatnih domnevnih primerov, ki še niso laboratorijsko potrjeni oziroma morajo pri njih izključiti možnost, da so se ljudje okužili med potovanjem v tujino.

V Michiganu sta umrli dve osebi, kar sta prvi smrtni žrtvi, povezani s tem izbruhom. Obe sta imeli resne pridružene zdravstvene težave, njuno stanje pa naj bi dodatno poslabšali okužba in dehidracija. V tej zvezni državi so do 3. avgusta našteli 11.234 prijavljenih primerov, 193 obolelih pa je navedlo, da so bili hospitalizirani. Ti podatki zajemajo vse primere, ki jih obravnavajo v okviru preiskave izbruha v Michiganu, in ne le laboratorijsko potrjenih okužb, povezanih z odpoklicano solato.

Del izbruha so povezali z narezano ledenko iz osrednje Mehike.

Del izbruha so povezali z narezano ledenko iz osrednje Mehike, ki jo je dobavljalo podjetje Taylor Farms. Solato so med drugim stregli v restavracijah Taco Bell, nekatere pakirane izdelke pa prodajali tudi v trgovinah Walmart. Podjetje je 17. julija solato odpoklicalo, ameriška Uprava za hrano in zdravila pa prebivalce opozarja, naj odpoklicanih izdelkov ne jedo.

Bolezen se običajno začne približno teden dni po okužbi, povzroča pa dolgotrajno vodeno drisko, krče, slabost, izgubo teka, utrujenost in hujšanje. Brez zdravljenja lahko težave trajajo več tednov in se po navideznem izboljšanju tudi vrnejo.