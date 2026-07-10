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Ela (7) umrla pri zobozdravniku zaradi kariesa: usodna naj bi bila ena od zdravniških odločitev

Deklica iz Turčije je umrla med zdravljenjem kariesa v splošni anesteziji.
V spomin. FOTO: Getty Images
V spomin. FOTO: Getty Images
N. Č.
 10. 7. 2026 | 12:20
 10. 7. 2026 | 12:20
2:09
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Deklica iz Turčije je umrla med zdravljenjem kariesa v splošni anesteziji. Obstaja sum, da je med zdravstvenim postopkom prišlo do napak. Zdravstveni poseg naj bi sedemletni Eli prihranil več ločenih pregledov in bolečin pri zobozdravniku. Toda deklica je zdaj mrtva. Umrla je na zobozdravniškem stolu v bolnišnici na jugozahodu Turčije, poročajo tuji mediji.

Obstaja sum, da je poseg v splošni anesteziji pri učenki drugega razreda povzročil usodni zastoj srca.

Sedemletna deklica iz mesta Burdur je 3. julija prišla v zasebno zobozdravstveno ordinacijo na zdravljenje kariesa. Na kliniki naj bi ji oskrbeli skupno osem karioznih zob, poroča britanski časnik The Sun.

Da bi ji prihranili nadaljnje boleče in neprijetne posege, so se zdravniki odločili, da bodo vse opravili naenkrat, med enim posegom v splošni anesteziji.

Kot kaže, je bila ta odločitev usodna. Med posegom je prišlo do nepričakovanih zapletov. Po poročanju medijev je Eli zastalo srce. Zdravniki so jo poskušali oživiti, vendar jim ni uspelo.

Dekličina tragična smrt je postala predmet preiskave državnega tožilstva. Preiskovalci bodo ugotavljali, ali so bili pred uvedbo splošne anestezije opravljeni vsi potrebni pregledi.

Odvetnik dekličine družine dvomi, da so bili pred anestezijo opravljeni alergološki in krvni testi. Elini starši želijo izvedeti tudi, kolikšen odmerek anestetika je prejela in ali je bil anesteziolog navzoč med celotnim postopkom, kot bi moral biti.

Natančen vzrok dekličine smrti naj bi pokazala obdukcija. Zasebna klinika v Isparti, kjer so opravili poseg, je sporočila, da so »upoštevali vse zdravstvene protokole«. Zastoj srca pri deklici so opisali kot nepredviden zaplet.

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smrtzobozdravnikizdravstvoTurčijaotroci
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