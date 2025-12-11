Elizabeta v nenavadni prometni nesreči izgubila življenje, kar se ji je zgodilo, se dogaja zelo redko

Srbski portal kurir.rs poroča o hudi prometni nesreči, ki se je za 53-letno Elizabeto končala tragično. Nesreča se je zgodila v vasi Vrelo pri Nišu v jutranjem času, nedaleč od njenega doma. Po pisanju tega portala so jo zadela vrata od motorja avtobusa, po udarcu pa jo je odneslo nekaj metrov stran. Namenjena je bila na tržnico, kjer je prodajala kandirano in drugo suho sadje. Žal pa ji tega dne tja ni uspelo priti. Več o tragični nesreči je zdaj povedal njen zet. Po poročanju portala kurir.rs sicer njeni bližnji kar ne morejo verjeti, kaj se je zgodilo.

Po besedah zeta sta dve medicinski sestri hitro prišli in sta čutili njen pulz, je pa bil ta blag. Kot je izvedel od oddelka za sodno medicino sporočili, so nastradala njena pljuča, hrbtenica in srce. Zet razmišlja, da če bi avtobus zadela na klasičen način, da bi morda preživela. Povedal je še, da so mu ljudje s postaje potrdili, da je voznik avtobusa po nesreči povedal, da so s temi vrati že nekaj časa težave. Če bi vedeli, da bi lahko zaradi njih prišlo do tako hude tragedije, bi jih, verjamemo, verjetno že popravili. A na žalost jih je prehitela nesreča.

Še ena huda prometna nesreča

V Srbiji se je nedavno zgodila še ena huda prometna nesreča, v kateri je umrlo več oseb, več pa jih je dobilo hude poškodbe. Nesreča se je zgodila nekaj po 6. uri zjutraj na magistralni cesti med krajema Ruma in Irig južno od Novega Sada, ko je potniški kombi trčil v valjar, ki je bil parkiran ob cesti, je sporočilo srbsko ministrstvo za notranje zadeve.