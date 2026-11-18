Michael Freeman, vrhunski ameriški forenzični strokovnjak, je eno leto pregledoval dokumentacijo obdukcije obsojenega spolnega prestopnika Jeffreyja Epsteina, ki mu jo je dal Epsteinov brat. Prišel je do sklepa, da Epsteinovih poškodb, ki jih je dobil v zaporu, »ni mogoče pojasniti s samomorilskim obešanjem«. Zatrjuje, da je nekatere sledi mogoče razložiti le z »morilskim davljenjem«. Svoje ugotovitve je v ponedeljek predstavil v londonskem pravniškem združenju Middle Temple. Freeman, ki je na sojenju za umor Georgea Floyda svetoval tožilstvu v postopku proti policistu iz Minneapolisa Dereku Chauvinu, trdi, da poškodbe na telesu spolnega prestopnika, ki je umrl v zaporu 10. avgusta 2019, kažejo na umor in ne samomor, kot so pristojni uradno sporočili. »Ne morem si zamisliti scenarija, v katerem bi lahko povzročil celoten spekter poškodb, ki jih ima ... razen če bi Epstein sam želel svoj samomor predstaviti kot umor,« je po poročanju New York Posta povedal Freeman.

V ZDA medtem nestrpno pričakujejo ameriško izdajo biografije britanskega teoretičnega fizika in kozmologa, najbolj znanega po raziskavah črnih lukenj in nastanka vesolja Stephena Hawkinga (Hawking: Njegovo življenje in delo oziroma v angleščini Hawking: His Life and Work). Po njegovi smrti leta 2018 jo je v sodelovanju z njegovimi otroki Lucy, Robertom in Timom napisal fizik in znanstveni pisec Graham Farmelo. Ta se v knjigi ni mogel izogniti potovanju Hawkinga na Epsteinov zasebni otok, na katerem naj bi Epstein spolno zlorabljal mladoletna dekleta. Da bi v »orgiji mladoletnih« sodeloval tudi Hawking,

V biografiji se ni bilo mogoče izogniti Hawkingovemu obisku zasebnega otoka. FOTO: AFP

Objavljeni sodni dokumenti ne potrjujejo. Na fotografiji, objavljeni v Epsteinovih dosjejih leta 2026, ki prikazuje Hawkinga, kako leži med dvema ženskama v bikinijih, sta njegovi negovalki, pravi njegova družina. Farmelo trdi, da fotografija »nima nobene povezave z Epsteinom« in da je bila posneta na Floridi leta 2007, čeprav je družina podala drugačno razlago o lokaciji in datumu. Farmelo v avtorizirani biografiji opisuje tudi Hawkingovo ukazovalnost v prvem zakonu in primere, ko je omalovaževal delo kolegov ali jim ni priznal zaslug za njihove zamisli. Hawking je bil v desetletjih življenja z amiotrofično lateralno sklerozo (ALS) priklenjen na invalidski voziček in po traheotomiji na koncu nezmožen govoriti.