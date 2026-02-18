  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
VEČ KOT 1200 ŽRTEV

Epsteinovi dokumenti bi lahko razkrivali zločine proti človečnosti

Strokovnjaki opozarjajo, da razkriti dokumenti kažejo na sistematično izkoriščanje žrtev, zato pozivajo k neodvisni in nepristranski preiskavi.
Jeffrey Epstein in Ghislaine Maxwell. FOTO: Getty Images

Jeffrey Epstein in Ghislaine Maxwell. FOTO: Getty Images

Epsteinova žrtev Anouska De Georgiou objema drugo žrtev Danielle Bensky, medtem ko Marina Lacerda spremlja dogajanje na novinarski konferenci domnevnih žrtev osramočenega finančnika in trgovca z ljudmi Jeffreyja Epsteina. FOTO: Getty Images

Epsteinova žrtev Anouska De Georgiou objema drugo žrtev Danielle Bensky, medtem ko Marina Lacerda spremlja dogajanje na novinarski konferenci domnevnih žrtev osramočenega finančnika in trgovca z ljudmi Jeffreyja Epsteina. FOTO: Getty Images

Haley Robson, žrtev finančnika Jeffreyja Epsteina. FOTO: Getty Images

Haley Robson, žrtev finančnika Jeffreyja Epsteina. FOTO: Getty Images

Jeffrey Epstein in Ghislaine Maxwell. FOTO: Getty Images
Epsteinova žrtev Anouska De Georgiou objema drugo žrtev Danielle Bensky, medtem ko Marina Lacerda spremlja dogajanje na novinarski konferenci domnevnih žrtev osramočenega finančnika in trgovca z ljudmi Jeffreyja Epsteina. FOTO: Getty Images
Haley Robson, žrtev finančnika Jeffreyja Epsteina. FOTO: Getty Images
Kaja Grozina
 18. 2. 2026 | 11:27
 18. 2. 2026 | 11:29
A+A-

Milijoni dokumentov, povezanih s pokojnim spolnim prestopnikom Jeffreyjem Epsteinom, po oceni strokovnjakov Združenih narodov za človekove pravice kažejo na obstoj mednarodne kriminalne mreže, katere delovanje bi lahko doseglo pravni prag zločinov proti človečnosti, poroča 24 sata.

Strokovnjaki navajajo, da so bila kazniva dejanja, opisana v gradivu, ki ga je objavilo ameriško ministrstvo za pravosodje, storjena v okolju, zaznamovanem s skrajnimi oblikami rasizma, korupcije, ideologije nadvlade in izrazitega sovraštva do žensk. Dokumenti po njihovi oceni razkrivajo sistematično izkoriščanje ter obravnavanje žensk in deklic kot predmetov, kar pomeni njihovo popolno razčlovečenje. Obseg, značaj in mednarodni razpon teh dejanj so po presoji strokovnjakov tako resni, da bi nekatera med njimi lahko izpolnjevala pogoje za pravno opredelitev zločinov proti človečnosti.

Epsteinova žrtev Anouska De Georgiou objema drugo žrtev Danielle Bensky, medtem ko Marina Lacerda spremlja dogajanje na novinarski konferenci domnevnih žrtev osramočenega finančnika in trgovca z ljudmi Jeffreyja Epsteina. FOTO: Getty Images
Epsteinova žrtev Anouska De Georgiou objema drugo žrtev Danielle Bensky, medtem ko Marina Lacerda spremlja dogajanje na novinarski konferenci domnevnih žrtev osramočenega finančnika in trgovca z ljudmi Jeffreyja Epsteina. FOTO: Getty Images

Poziv k neodvisni preiskavi in zaščiti žrtev

Strokovnjaki poudarjajo, da obtožbe zahtevajo neodvisno, temeljito in nepristransko preiskavo. Po njihovem mnenju je treba razjasniti tudi, kako je bilo mogoče, da so se takšna kazniva dejanja izvajala daljše obdobje brez učinkovitega nadzora in pravočasnega ukrepanja. Zakon, ki ga je ameriški kongres novembra lani sprejel s široko podporo obeh političnih strank, določa obvezno javno objavo vseh dokumentov, povezanih z Epsteinom.

Strokovnjaki Združenih narodov so izrazili zaskrbljenost zaradi resnih postopkovnih pomanjkljivosti in neustrezno anonimiziranih delov dokumentacije, pri čemer so bili razkriti občutljivi podatki o žrtvah. V do zdaj objavljenih dokumentih je bilo identificiranih več kot 1200 žrtev. Po navedbah strokovnjakov je odlašanje s popolnim razkritjem informacij ali z razširitvijo preiskav pri številnih preživelih povzročilo dodatno travmo, saj so bili znova izpostavljeni ravnanju, ki ga sami opisujejo kot institucionalno manipulacijo.

Haley Robson, žrtev finančnika Jeffreyja Epsteina. FOTO: Getty Images
Haley Robson, žrtev finančnika Jeffreyja Epsteina. FOTO: Getty Images

Objavljeno gradivo je razkrilo tudi Epsteinove povezave s številnimi vplivnimi posamezniki iz politike, finančnega sektorja, akademske skupnosti in poslovnega sveta. Te povezave so obstajale pred letom 2008 in po njem, ko je priznal krivdo za kazniva dejanja v zvezi s prostitucijo. Epsteina so leta 2019 našli mrtvega v zaporniški celici, potem ko je bil ponovno aretiran zaradi zveznih obtožb spolnega izkoriščanja mladoletnic. Njegova smrt je bila uradno opredeljena kot samomor.

Več iz teme

Jeffrey EpsteinEpsteinovi dokumentispolni prestopnikpedofilijaprostitucija
ZADNJE NOVICE
11:27
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
VEČ KOT 1200 ŽRTEV

Epsteinovi dokumenti bi lahko razkrivali zločine proti človečnosti

Strokovnjaki opozarjajo, da razkriti dokumenti kažejo na sistematično izkoriščanje žrtev, zato pozivajo k neodvisni in nepristranski preiskavi.
Kaja Grozina18. 2. 2026 | 11:27
11:18
Promo
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Ogromno kupcev za nove projekte, povpraševanje že presega ponudbo

Novih nepremičnin v središču Ljubljane ali pa tik ob gozdu in hkrati skoraj v mestu v prestolnici primanjkuje. Povpraševanje že dalj časa presega ponudbo.
18. 2. 2026 | 11:18
11:17
Lifestyle  |  Izlet
IDEJA ZA IZLET

Bled v znamenju ljubezni

Vse do gregorjevega bo čudovito jezero navdihovalo zaljubljence.
18. 2. 2026 | 11:17
11:09
Novice  |  Kronika  |  Doma
PROMETNA VARNOST

Kaos na slovenskih cestah: vinjeni in drogirani vozniki, eden s skoraj 3 promili alkohola!

Več voznikov pozitivnih na alkohol in prepovedane droge.
18. 2. 2026 | 11:09
11:00
Bulvar  |  Suzy
OČE TEHNA

DJ Umek: Kar 'fotr' mu recite (Suzy)

Prizorišča, na katerih nastopa, so v hipu razprodana, zelo cenjen je tudi njegov spoštljiv odnos do sodelavcev in prijateljev.
Tomaž Mihelič18. 2. 2026 | 11:00
11:00
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Poglejte to hišo! Notranje drevo in galerija vas bosta pustila brez besed

Sodobno enodružinsko hišo zaznamuje odprto pritličje z dvojno višino in umirjen interier v belih odtenkih, ki ga je oblikovala arhitektka Sanja Premrn.
Aleksandra Zorko18. 2. 2026 | 11:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SANJSKO

Odkrijte termalni raj na Madžarskem

Brezčasen oddih v Hévízu na Madžarskem: zdravilna voda, velnes in gastronomija brez hitenja.
Promo Slovenske novice16. 2. 2026 | 10:19
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Hibrid, ki ne izbira med varčnostjo in močjo – preverite zakaj

Hibridni SUV z dosegom do 1000 km, 44,5-odstotno toplotno učinkovitostjo in električno uglajenostjo – za mesto in odprto cesto.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 15:41
Promo
Novice  |  Slovenija
HK OLIMPIJA

Kdo stoji za ledenimi zmaji?

Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
11. 2. 2026 | 08:51
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Išias – kako fizioterapija pomaga pri hitrejšem okrevanju?

Išias je ena najpogostejših zdravstvenih težav, ki se kaže kot bolečina, ki seva iz hrbta v nogo. S celostno fizioterapijo lahko preprečimo trajne posledice.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 08:23
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
SANJSKO

Odkrijte termalni raj na Madžarskem

Brezčasen oddih v Hévízu na Madžarskem: zdravilna voda, velnes in gastronomija brez hitenja.
Promo Slovenske novice16. 2. 2026 | 10:19
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Hibrid, ki ne izbira med varčnostjo in močjo – preverite zakaj

Hibridni SUV z dosegom do 1000 km, 44,5-odstotno toplotno učinkovitostjo in električno uglajenostjo – za mesto in odprto cesto.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 15:41
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
HK OLIMPIJA

Kdo stoji za ledenimi zmaji?

Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
11. 2. 2026 | 08:51
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Išias – kako fizioterapija pomaga pri hitrejšem okrevanju?

Išias je ena najpogostejših zdravstvenih težav, ki se kaže kot bolečina, ki seva iz hrbta v nogo. S celostno fizioterapijo lahko preprečimo trajne posledice.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 08:23
Promo
Novice  |  Slovenija
HITRI KREDIT

Kako do nepozabne vstopnice za Planico?

Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
17. 2. 2026 | 13:59
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
IMUNSKI SISTEM

Prehrana, ki odloča, zakaj nekateri okrevajo hitreje, drugi pa počasneje

Starost in zdravje imata svojo vlogo, vendar o poteku okrevanja pogosto odloča tudi to, kako jemo v vsakdanjem življenju in v dneh, ko nam ni najbolje.
Promo Slovenske novice13. 2. 2026 | 10:45
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Sodobni pristopi pri zdravljenju poškodb sprednje križne vezi

Poškodba sprednje križne vezi sodi med najpogostejše poškodbe kolenskih vezi. Ortoped razloži mehanizem poškodbe in sodobne načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 08:51
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
KINEZIOLOGIJA

Največ uspeha imajo pri protruzijah in hernijah diska

Težave s hrbtenico sodijo med najpogostejše razloge za obisk zdravnika. Bolečino boste odpravili, če boste razumeli, kaj jo povzroča in kako to odpraviti.
18. 2. 2026 | 10:31
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Ne boste verjeli: tako boste izboljšali okus čuftov

Kaj bi dodali v domačo omako za mesne kroglice, da bi pričarali jed, ki bi bila še bolj polnega okusa? Sestavina vas zna presenetiti.
Promo Slovenske novice16. 2. 2026 | 15:50
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNI KREDIT

Kdaj je smiselno varčevati, kdaj pa vzeti kredit?

Zimski športni spektakel v živo, ugodne letalske vozovnice ali podaljšan družinski oddih v gorah.
12. 2. 2026 | 11:46
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki