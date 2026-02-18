Epsteinovi dokumenti bi lahko razkrivali zločine proti človečnosti

Milijoni dokumentov, povezanih s pokojnim spolnim prestopnikom Jeffreyjem Epsteinom, po oceni strokovnjakov Združenih narodov za človekove pravice kažejo na obstoj mednarodne kriminalne mreže, katere delovanje bi lahko doseglo pravni prag zločinov proti človečnosti, poroča 24 sata.

Strokovnjaki navajajo, da so bila kazniva dejanja, opisana v gradivu, ki ga je objavilo ameriško ministrstvo za pravosodje, storjena v okolju, zaznamovanem s skrajnimi oblikami rasizma, korupcije, ideologije nadvlade in izrazitega sovraštva do žensk. Dokumenti po njihovi oceni razkrivajo sistematično izkoriščanje ter obravnavanje žensk in deklic kot predmetov, kar pomeni njihovo popolno razčlovečenje. Obseg, značaj in mednarodni razpon teh dejanj so po presoji strokovnjakov tako resni, da bi nekatera med njimi lahko izpolnjevala pogoje za pravno opredelitev zločinov proti človečnosti.

Epsteinova žrtev Anouska De Georgiou objema drugo žrtev Danielle Bensky, medtem ko Marina Lacerda spremlja dogajanje na novinarski konferenci domnevnih žrtev osramočenega finančnika in trgovca z ljudmi Jeffreyja Epsteina. FOTO: Getty Images

Poziv k neodvisni preiskavi in zaščiti žrtev

Strokovnjaki poudarjajo, da obtožbe zahtevajo neodvisno, temeljito in nepristransko preiskavo. Po njihovem mnenju je treba razjasniti tudi, kako je bilo mogoče, da so se takšna kazniva dejanja izvajala daljše obdobje brez učinkovitega nadzora in pravočasnega ukrepanja. Zakon, ki ga je ameriški kongres novembra lani sprejel s široko podporo obeh političnih strank, določa obvezno javno objavo vseh dokumentov, povezanih z Epsteinom.

Strokovnjaki Združenih narodov so izrazili zaskrbljenost zaradi resnih postopkovnih pomanjkljivosti in neustrezno anonimiziranih delov dokumentacije, pri čemer so bili razkriti občutljivi podatki o žrtvah. V do zdaj objavljenih dokumentih je bilo identificiranih več kot 1200 žrtev. Po navedbah strokovnjakov je odlašanje s popolnim razkritjem informacij ali z razširitvijo preiskav pri številnih preživelih povzročilo dodatno travmo, saj so bili znova izpostavljeni ravnanju, ki ga sami opisujejo kot institucionalno manipulacijo.

Haley Robson, žrtev finančnika Jeffreyja Epsteina. FOTO: Getty Images

Objavljeno gradivo je razkrilo tudi Epsteinove povezave s številnimi vplivnimi posamezniki iz politike, finančnega sektorja, akademske skupnosti in poslovnega sveta. Te povezave so obstajale pred letom 2008 in po njem, ko je priznal krivdo za kazniva dejanja v zvezi s prostitucijo. Epsteina so leta 2019 našli mrtvega v zaporniški celici, potem ko je bil ponovno aretiran zaradi zveznih obtožb spolnega izkoriščanja mladoletnic. Njegova smrt je bila uradno opredeljena kot samomor.