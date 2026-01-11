  • Delo d.o.o.
BRUTALEN UMOR

Erotični večer se je končal v mlaki krvi: Znano vplivnico je zabodel več kot 30-krat

Prijateljem se več dni ni oglašala, zato so obvestili policijo, ki je ob vdoru v stanovanje naletela na grozljiv prizor.
Znano vplivnico zabodel več kot 30-krat. FOTO: Facebook
Znano vplivnico zabodel več kot 30-krat. FOTO: Facebook
Kaja Grozina
 11. 1. 2026 | 19:08
2:30
A+A-

Tragična smrt 29-letne fitneserke in spletne vplivnice M. Dolli je pretresla javnost. Brutalen zločin se je zgodil v Angyalföldu, delu XIII. Budimpeškega okrožja. Ker se M. Dolli več dni ni oglašala, so njeni prijatelji v torek popoldne obvestili policijo. Na kraj so bile napotene interventne službe, vrata najetega stanovanja pa so morali odpreti gasilci. V stanovanju so našli njeno truplo, ob prihodu gasilcev in policistov je ležala v luži krvi, brez znakov življenja.

Osumljenec brutalnega zločina ni zanikal 

Preiskava je pokazala, da je bila žrtev umorjena z več kot tridesetimi vbodi, kar kaže na izjemno nasilno dejanje. Policija je takoj sprožila iskanje osumljenca, ki se je končalo že nekaj ur pozneje. Okoli ene ure zjutraj so 33-letnega moškega E. G. prijeli v njegovem domu v XIX. okrožju Budimpešte. Po podatkih preiskovalcev osumljenec dejanja ni zanikal. Preiskava je pokazala, da je do umora prišlo po spolnem odnosu, ki naj bi sledil priložnostnemu srečanju. Neuradni viri navajajo, da naj bi bil motiv finančne narave, moški pa naj bi po poklicu delal kot električar. Državno tožilstvo je sporočilo, da obstaja utemeljen sum naklepnega umora iz koristoljubja, ter podalo predlog za pripor, poroča madžarski časnik Blikk. Preiskovalci poudarjajo, da gre za izjemno brutalen zločin, okoliščine pa še vedno podrobno preverjajo.

Osumljenec je krivdo priznal. FOTO: Youtube/posnetek Zaslona
Osumljenec je krivdo priznal. FOTO: Youtube/posnetek Zaslona

M. Dolli se je ukvarjala s fitnesom, sodelovala na domačih fitnes tekmovanjih ter bila aktivna na družbenih omrežjih, predvsem na TikToku, kjer je objavljala kratke, sproščene in humorne videoposnetke. Po besedah znancev je bila disciplinirana, predana športu in skrbno usmerjena v zdrav življenjski slog. Izvirala je iz kraja Oroszlány, pred leti pa se je preselila v Budimpešto. Njena družina je po tragični izgubi zavita v molk in za zdaj ne želi javno govoriti. Mati umorjene je na družbenem omrežju objavila kratek, pretresljiv zapis, v katerem je izrazila neizmerno bolečino ob izgubi hčere. Sodna odločitev o priporu osumljenca je pričakovana v prihodnjih dneh.

