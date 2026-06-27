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Evropo pretresa tragedija: sinova odpeljala na kopališče, da bi se ohladila, umrla sta v razbeljenem avtomobilu

Med izjemnim vročinskim valom sta umrla štiriletnik in njegov dveletni brat.
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
G. P.
 27. 6. 2026 | 15:01
 27. 6. 2026 | 15:23
3:48
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Po navedbah družine je njuna 33-letna mati Wafa El Boubkari dečka dopoldne najprej odpeljala na mestno kopališče, da bi se ohladila pred vročinskim valom. Po približno eni uri so se ustavili še v supermarketu, nato pa se odpeljali domov, kamor so prispeli približno 15 minut pozneje. Babica dečkov Fatiha je za britanski Daily Mail povedala, da je njena hči po prihodu domov začela nositi nakupe iz avtomobila in pri tem pozabila, da sta otroka ostala na zadnjih sedežih vozila. »V ponedeljek je bilo neznosno vroče. Wafa je zjutraj peljala fanta na bazen, nato še po nakupih. Ko se je vrnila domov, je iz avtomobila odnesla živila in ju pustila v vozilu. Naj se Allah usmili njunih duš,« je dejala babica.

Obenem je ostro zavrnila namigovanja o morebitnih sumljivih okoliščinah. Po njenih besedah ni šlo za kaznivo dejanje, ampak za tragično napako. Dodala je, da so bili ljudje zaradi izjemne vročine izčrpani in težko so ostali zbrani, njena hči pa se je hkrati spopadala še z osebnimi težavami. Preiskava je medtem razkrila tudi neskladja v izjavah matere. Sprva je policiji povedala, da je po prihodu domov med pospravljanjem nakupov preprosto pozabila na otroka. Pozneje pa naj bi trdila, da sta dečka sama splezala v avtomobil, ne da bi to opazila, vozilo pa naj bi se nato samodejno zaklenilo. Medtem naj bi bila sama v hiši in opravljala vsakodnevna opravila.

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Tožilstvo proti materi vodi postopek zaradi povzročitve smrti iz malomarnosti. Če bo spoznana za krivo, ji grozi do 15 let zaporne kazni, ob obteževalnih okoliščinah pa celo do 20 let. Po navedbah sorodnikov je bila Wafa El Boubkari v zadnjih mesecih pod velikim psihičnim pritiskom. Nedavno naj bi se razšla z možem, zaradi težav v zakonu pa se je pred približno pol leta skupaj s štirimi otroki preselila k mami. Pri skrbi za družino naj bi ji pomagali tudi drugi sorodniki.

Njena sestra je povedala, da Wafa po tragediji neutolažljivo joka in komaj govori. »Še vedno poskušamo razumeti, kaj se je zgodilo. Prestajala je težko življenjsko obdobje, zdaj pa jo je doletela nepredstavljiva tragedija,« je dejala. Podobno opisujejo Wafa tudi sodelavci in prijatelji. Zadnjih pet let je delala v priznani slaščičarni v središču Carpentrasa, kjer je stregla strankam. Sodelavci jo opisujejo kot prijazno, delavno in predano mater, ki je kljub številnim življenjskim preizkušnjam vedno skrbela za svoje otroke.

70 stopinj Celzija

Po ocenah preiskovalcev je bila zunanja temperatura v času tragedije okoli 48 stopinj Celzija, v notranjosti avtomobila brez klimatske naprave pa naj bi se povzpela celo do približno 70 stopinj. Predhodna obdukcija je pokazala, da sta dečka umrla zaradi dehidracije in posledic izpostavljenosti ekstremni vročini.

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Ta teden sta v Franciji v podobnih okoliščinah umrla še dva otroka. Triletnega dečka so našli zaklenjenega v družinskem avtomobilu severno od Pariza, 18-mesečnega dojenčka pa v vozilu na območju univerzitetnega medicinskega kampusa v Aix-Marseillu. Francija je ob tem zabeležila rekordne temperature – v torek so izmerili 44,3 stopinje Celzija, nočne temperature pa so ponekod ostale okoli 30 stopinj, kar je prav tako zgodovinski rekord. Poleg tega je med vročinskim valom po vsej državi med kopanjem na neurejenih kopališčih umrlo približno 40 ljudi.

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