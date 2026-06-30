Farso plačali davkoplačevalci? Epstein iz zapora odhajal »na delo«, tam pa naj bi še naprej posiljeval ...

Jeffrey Epstein bi moral leta 2008 na Floridi prestajati 18-mesečno zaporno kazen. Toda namesto dni za zapahi je obsojeni spolni prestopnik dobil privilegij, ki je njegovo bivanje v zaporu spremenil v farso. Vsak dan je za dvanajst ur zapustil zapor in odšel v razkošno pisarno v Palm Beachu. Uradno je delal za Florida Science Foundation, neprofitno organizacijo, posvečeno znanosti. Neuradno pa je bilo, kot so pozneje odkrili preiskovalci in same žrtve, ta pisarna le krinka.

Potem ko je junija 2008 priznal krivdo za novačenje prostitutke in mladoletnice, je Epstein sklenil sporazum o priznanju krivde, ki je takoj sprožil ogorčenje. Kazen 18 mesecev je veljala za občutno preblago. Toda namesto da bi celotno kazen prestal v okrožnem zaporu v Palm Beachu, mu je bil odobren program delovnega dopusta, ki mu je omogočal, da je vsakodnevno zapuščal celico. Njegov cilj je bila poslovna stavba na aveniji South Australian, nedaleč od zapora, kjer je poslovalo podjetje Florida Science Foundation. Epstein je uradnikom povedal, da organizacija podpira znanstvene raziskave in da tam dela že približno petnajst let. Dokumentacija pa je pokazala, da je bilo podjetje registrirano šele novembra 2007, nekaj mesecev pred Epsteinovim odhodom v zapor.

Vse več dokazov kaže, da Epsteinova privilegirana obravnava ni bila posledica naključne napake. FOTO: U.s. Justice Department Via Reuters

Čeprav je bil dogovor odobren, ni minil brez vprašanj. Pomočnica državne tožilke Ann Marie Villafana je že 1. julija 2008 stopila v stik z uradom šerifa in izrazila zaskrbljenost zaradi novoustanovljenega podjetja. Kljub opozorilom je bilo Epsteinu oktobra 2008 odobreno sodelovanje v programu. Florida Science Foundation je bila predstavljena kot legitimna organizacija, vendar je pregled več kot tisoč dokumentov pokazal povsem drugačno sliko. Pisarniški prostor, velik skoraj 360 kvadratnih metrov, je deloval manj kot raziskovalni center in bolj kot zasebna baza za Epsteinovo osebno življenje.

Notranjost je bolj spominjala na razkošno stanovanje kot na delovni prostor. Vsebovala je drage zofe, uokvirjene fotografije, bronast kip ženske, velik televizor, napredne zvočnike in prostorno kuhinjo. Posrebrene škatle za robčke so stale ob kavču in še dodatno ustvarjale vtis zasebnega, razkošnega prostora.

Dokumentacija kaže, da je Epstein tudi med prestajanjem zaporne kazni v pisarni še naprej prejemal osebne pošiljke. Dostavljali so mu predmete, kot so iPod, računalnik iz njegove rezidence v New Yorku in vzorce luksuznega usnja, povezane z obnovo njegovega zasebnega otoka. Prijatelji so mu pošiljali DVD-je in knjige, med njimi tudi triler Gone Tomorrow (v prostem prevodu Jutri ga ne bo več). Celo njegova naročnina na revijo The Nabokovian je bila preusmerjena v pisarno. Publikacija je posvečena Vladimirju Nabokovu, katerega znameniti roman Lolita – s katerim je bil Epstein obseden – raziskuje obsedenost moškega srednjih let z dvanajstletno deklico. O dejanskih znanstvenih dejavnostih je bilo zelo malo dokazov, razen ene donacije v višini 10.000 dolarjev za študentsko tekmovanje. V enem od elektronskih sporočil iz aprila 2009 je Epstein zahteval seznam »pametnih, nekonvencionalnih tipov« za druženje na Floridi. Odgovor je vseboval 33 imen, med njimi tudi Elona Muska.

Domnevno nadaljeval spolne zlorabe

Medtem ko je pisarna služila kot kulisa za Epsteinovo domnevno delo, so pričevanja žensk in poročila FBI razkrila njen precej temačnejši namen. Postala naj bi kraj, kjer je Epstein kljub temu, da je bil zapornik z elektronsko nadzorno zapestnico na gležnju, domnevno nadaljeval spolne zlorabe. Ena od žrtev, Roza, je o tem leta pozneje pričala pred ameriškim kongresom. Leta 2008 je kot najstnica iz Uzbekistana prišla v Združene države Amerike, potem ko ji je modni agent Jean-Luc Brunel, Epsteinov sodelavec, obljubil »sanjsko manekensko kariero«. Namesto v svet mode je končala pri delu za Epsteina v pisarni Florida Science Foundation.

Med pretresljivim pričanjem je povedala, da jo je Epstein tam spolno napadel, kar je bil začetek triletnega obdobja zlorab. »Nekega dne me je njegova maserka poklicala v njegovo sobo, kjer me je Jeffrey prvič napadel. Naslednja tri leta sem bila izpostavljena nenehnim posilstvom,« je povedala. Njena zgodba ni bila edina. Nekdanja balerina, predstavljena pod psevdonimom Priscilla Doe, je trdila, da je bila fundacija le »krinka«. Druga ženska je leta 2019 agentom FBI povedala, da so jo med Epsteinovim prestajanjem kazni pripeljali v isto pisarno.

V poročilu FBI je navedeno, da je bila v eni od sob »zofa ali futon na tleh«. Po njenih besedah je Epstein njo in še eno žensko poklical v sobo, medtem ko je gledal televizijsko serijo 24. Trdila je, da je od njiju zahteval, naj ga zgoraj brez masirata, mu stiskata bradavice, nato pa je masturbiral, ves čas pa je na gležnju nosil elektronsko nadzorno zapestnico. Policist, ki ga je nadzoroval, je običajno ostal v bližini vhoda.

Vse več dokazov kaže, da Epsteinova privilegirana obravnava ni bila posledica naključne napake, temveč sistema, ki je bil bodisi skrajno malomaren bodisi namerno kompromitiran. Dnevniki, ki so jih vodili namestniki šerifa okrožja Palm Beach, zadolženi za njegov nadzor, razkrivajo osupljivo raven udobja, ki jo je užival. Eden od namestnikov je zapisal: »Treba je poudariti, da je zelo zadovoljen s storitvijo, ki mu jo zagotavljamo.«

Neposredna kršitev pravil programa delovnega dopusta

»To je nenavadna opomba. To ne bi smel biti dopust za gospoda Epsteina, ampak prestajanje zaporne kazni. On je zapornik,« je za lokalno televizijo WPTV komentiral nekdanji tožilec Daniel Jensen. Zapisi razkrivajo tudi, da je Epstein pogosto uporabljal zadnji vhod in da je »raje imel, da ga namestnik pričaka v pisarni v 14. nadstropju«. Še bolj šokantno pa je, da dnevniki beležijo najmanj dva primera, ko so ga namestniki spremljali do njegove hiše, kjer je ostal več ur, čeprav je bilo to neposredna kršitev pravil programa delovnega dopusta.

Za to »storitev« nadzora je Epstein uradu šerifa neposredno plačal okoli 128.000 dolarjev. Odvetnica Gloria Allred, ki je zastopala več kot dvajset Epsteinovih žrtev, je pisarno označila za kraj, ki ni bil pravo poslovno okolje, temveč »igrišče za plenilca«. Pisarna je služila tudi ohranjanju Epsteinove mreže vplivnih stikov. Po poročilih ga je tam obiskala Sarah Ferguson, nekdanja yorška vojvodinja, Lord Mandelson, takratni britanski minister za gospodarstvo, pa je z Epsteinom komuniciral prek Skypa.

Tudi po tem, ko je bil Epstein julija 2009 izpuščen iz zapora in je preostanek kazni prestajal v hišnem priporu, je pisarna še naprej delovala. Kmalu zatem pa je začela izginjati brez sledu. Avgusta 2009 je policija ugotovila, da je bilo ime podjetja odstranjeno z vrat, Epstein pa je namesto v pisarno odpotoval v New York. Florida Science Foundation je bila uradno zaprta aprila 2010. Pet mesecev pozneje je bilo podjetje dokončno ukinjeno, poroča Express.24sata.hr.