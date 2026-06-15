Enomotorno letalo se je zrušilo, umrla pilot in 11 padalcev! Družine žrtev vse gledale (FOTO in VIDEO)

Iz ZDA poročajo o hudi letalski nesreči. Enajst padalcev in pilot so umrli v strmoglavljenju zasebnega letala v nedeljo v mestu Butler v zvezni državi Missouri, je sporočil upravljavec letala, podjetje Skydive Kansas City.

Patrulja zvezne države Missouri za nadzor nad avtocestami je sporočila, da se je nesreča zgodila v bližini letališča Butler Memorial, približno 100 kilometrov južno od Kansas Cityja.

»V nesreči je umrlo vseh 12 oseb na krovu,« je sporočilo padalsko podjetje.

Podjetje Skydive Kansas City je bilo ustanovljeno leta 1998, leta 2024 pa ga je prevzel investicijski sklad Little Engine Ventures iz Lafayettea v Indiani, ki upravlja tudi padalska centra v Indianapolisu in Beloitu v Wisconsinu.

Dennis Jacobs, vršilec dolžnosti upravitelja letališča in direktor za upravljanje izrednih razmer okrožja Bates, je za Reuters povedal, da je enomotorno turbopropelersko letalo vzletelo okoli 11.20 po lokalnem času, vendar mu ni uspelo doseči potrebne višine. Nato je nenadoma obrnilo levo in se zrušilo približno 274 metrov od steze. Letalo so identificirali kot Pacific Aerospace 750XL.

FOTO: Austin Johnson Afp

FOTO: Austin Johnson Afp

Šerif okrožja Bates Chad Anderson je dejal: »Videti je, da je šlo za nesrečen slučaj, člani družin žrtev so bili priče nesreči,«.

Končno poročilo o verjetnem vzroku nesreče naj bi bilo pripravljeno v 12 do 24 mesecih.