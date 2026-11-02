  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
SLADICA

Fental ga je s krofom: 74-letni ter 76-letni Italijan v konkurenci zaradi dediščine, starejši mlajšemu prinesel točno to, čemur se usodno ni mogel upreti

V Italiji so prijeli 76-letnika, ki naj bi premišljeno povzročil smrt svojega sorodnika. Vedel je, da ta ne sme jesti trde hrane, a mu je kljub temu prinesel sladico, za katero je vedel, da je ne sme jesti.
Slika je simbolična. FOTO: UI
Slika je simbolična. FOTO: UI
G. P.
 2. 11. 2026 | 07:51
 2. 11. 2026 | 07:51
4:35
A+A-

Na prvi pogled povsem nedolžen krof, polnjen s kremo, naj bi bil orožje v skrbno načrtovanem umoru. Italijanski karabinjerji so v mestu Reggio Emilia aretirali 76-letnega Elica Fantuzzija, ki ga sumijo, da je zaradi dediščine umoril svojega 74-letnega bratranca Alfreda Tamagninija. Ta je bil invalid in je zaradi hudih težav s požiranjem lahko užival le posebej pripravljeno hrano. Osumljenec je to dobro vedel, saj je bil njegov zakoniti skrbnik.

Tamagnini je umrl 27. junija letos v domu za oskrbo, kjer je prebival. Zadušil se je s krofom, ki mu ga je prinesel prav bratranec. Preiskovalci so zdaj prepričani, da ni šlo za nesrečo, temveč za premišljen umor, za katerim naj bi se skrivala želja po več kot 300.000 evrih premoženja.

Bratranca naj bi ubil zaradi 300.000 evrov dediščine

Pokojni je trpel za hudo disfagijo oziroma motnjo požiranja. Zaradi bolezni je imel predpisano posebno prehrano, sestavljeno iz tekočih, pretlačenih ali poltekočih jedi. Zdravniki so takšen način prehranjevanja določili kot nujen ukrep za njegovo preživetje, saj se je v preteklosti že večkrat nevarno dušil s hrano. Fantuzzi, ki je bil njegov zakoniti skrbnik že od leta 2009, je bil z zdravstvenim stanjem bratranca podrobno seznanjen. Kljub temu naj bi mu večkrat poskušal pretihotapiti sladice, ki jih v domu zaradi nevarnosti zadušitve niso dovoljevali.

Usodnega 27. junija je v ustanovo prinesel več krofov s kremo in jih pustil na dosegu bratranca. Po ugotovitvah preiskovalcev je vedel, da je Tamagnini zelo sladkosneden in da se jim ne bo mogel upreti.

Medtem ko se je dušil, je odšel po pijačo

Preiskovalci so rekonstruirali tudi dogajanje v trenutkih, ko je 74-letnik zaužil sladico. Fantuzzi naj bi krofe skrivaj prinesel v sobo, nato pa pozornost zaposlenih preusmeril na embalažo električnega brivnika, ki naj bi ga prav tako prinesel bratrancu. Tako je starejši moški ostal brez neposrednega nadzora v trenutku, ko je imel pred seboj prepovedano hrano.

image_alt
Trupli matere in hčerke več mesecev skrivala v zamrzovalnikih: obtožili dva brata

Ko se je Tamagnini začel dušiti, njegov bratranec po navedbah tožilstva ni takoj poklical pomoči. Namesto tega je odšel do avtomata, kupil gazirano pijačo in mu jo poskušal dati, da bi z njo pogoltnil zataknjeni grižljaj. Šele nato je mirno opozoril medicinske sestre, da se njegov sorodnik ne počuti dobro. Pri tem jim sprva ni povedal, da je jedel krofe. Zaposlene so ostanke hrane in drobtine opazile na njegovih oblačilih. Nemudoma so začele izvajati postopke za sprostitev dihalnih poti, posredovali so tudi reševalci, vendar 74-letniku niso mogli več pomagati.

Po smrti so preiskovalci začeli podrobneje preverjati okoliščine dogodka. Ugotovili so, da je imel pokojni več kot 300.000 evrov premoženja, Fantuzzi pa je bil eden od njegovih zakonitih dedičev. Tožilstvo meni, da je prav dediščina predstavljala motiv za domnevni umor. Preiskava je pokazala tudi, da naj bi osumljenec že pred usodnim dogodkom poskušal v dom pretihotapiti hrano, ki je bratranec zaradi svojega zdravstvenega stanja ni smel uživati.

Po smrti naj bi poskušal vplivati še na izjave drugih družinskih članov in z njimi uskladiti različice dogodkov, ki bi bile zanj ugodnejše.

Zdaj je v hišnem priporu

Karabinjerji so Fantuzzija v sredo, 28. oktobra, zvečer prijeli na podlagi odredbe preiskovalnega sodnika. Odredili so mu hišni pripor. Osumljen je naklepnega umora z več oteževalnimi okoliščinami. Med drugim mu očitajo zlorabo položaja zakonitega skrbnika, izkoriščanje nemoči žrtve in vnaprejšnje načrtovanje dejanja. Preiskovalci poudarjajo, da je bila njegova dolžnost skrbeti za varnost in dobrobit sorodnika, ne pa ga izpostavljati nevarnosti.

Ali je bila smrt s krofom res načrtovan umor zaradi dediščine, bo moralo dokončno presoditi sodišče. Za zdaj gre za očitke tožilstva, osumljenec pa še ni bil pravnomočno obsojen.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

smrtumorhranapolicijaosumljenecdediščinaItalijasorodnikikrofsodiščeElico FantuzziAlfredo TamagniniReggio Emiliakarabinjerji
ZADNJE NOVICE
09:00
Bulvar  |  Suzy
ZALJUBLJENI

Igralska kemija: skupni prizori so zanetili čustva (Suzy)

Ljubezenske zgodbe na filmskih in televizijskih prizoriščih niso vedno samo plod domišljije scenaristov. Med dolgimi snemalnimi dnevi, skupnimi potovanji in prizori, polnimi romantike, se včasih rodijo tudi resnična čustva.
2. 11. 2026 | 09:00
08:58
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
TRAGIČNA LETALSKA NESREČA

Grozljiva nesreča: letalo strmoglavilo na naselje, umrlo vseh devet ljudi na krovu (VIDEO in FOTO)

Zasebno letalo je po strmoglavljenju na Floridi eksplodiralo in zagorelo.
2. 11. 2026 | 08:58
08:56
Lifestyle  |  Polet
KAKO NAREDITI DOMAČI TELOVADNICO

Domača telovadnica brez velikih stroškov. Kaj res potrebujete za učinkovito vadbo?

Ko se večji del telesne vadbe preseli med štiri stene, je pomembno, da si doma uredimo primeren prostor za gibanje.
Miroslav Cvjetičanin2. 11. 2026 | 08:56
08:56
Novice  |  Slovenija
DSO

Nekaterim zaposlenim že ta teden višje plače: dobili bodo do 300 evrov dodatka, a vsi ne bodo imeli te sreče

Nekateri zaposleni v domovih za starejše bodo ta teden na plačilnih listah opazili višje zneske.
2. 11. 2026 | 08:56
08:41
Novice  |  Kronika  |  Doma
IZGUBILA SE JE

Obsežna iskalna akcija na Krasu: 78-letnica z demenco izginila od doma

Obsežna iskalna akcija na Krasu: 78-letnica z demenco izginila od doma, našli so jo podhlajeno v gozdu.
2. 11. 2026 | 08:41
08:40
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
POMANJKANJE POGOSTO BREZ ZNAKOV

Kar osem od desetih Slovencev ga od novembra do aprila nima dovolj, zakaj je tako pomemben?

Vitamin D je lahko koristen pri preprečevanju osteoporoze, depresije, srčno-žilnih bolezni in kapi, diabetesa, demence ter nekaterih rakavih obolenj.
Ema Bubanj2. 11. 2026 | 08:40

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
PAZI.SE

Investicijske in kriptoprevare: Od obljubljenega zaslužka do praznega računa

»Zagotovljeni donos«, »hiter zaslužek brez tveganja« in »ekskluzivna naložbena priložnost«.
Promo Slovenske novice29. 10. 2026 | 08:27
Promo
Novice  |  Slovenija
VPRAŠANJE VARNOSTI

»Kmalu nam bodo ušli izpod nadzora«

Marko Grobelnik z Inštituta Jožef Stefan in David Bevc s Telekoma Slovenije o gradnji AI infratrukture in agentih, ki se že odločajo sami.
29. 10. 2026 | 11:39
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OZADJE

Poznate to belo zlato? Pokukali smo, kako nastane (video)

Matični mleček je eden najbolj posebnih čebeljih pridelkov, pot od panja do končne stekleničke pa je precej dolga in zapletena. Obiskali smo Medexov laboratorij in proizvodnjo ter pogledali, kako preverjajo surovino, razvijajo recepture in skrbijo, da izdelek ohrani kakovost do konca roka uporabnosti.
28. 10. 2026 | 11:59
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAKUPI

Kaj vse se skriva za ceno na trgovski polici?

Ko kupimo mleko ali kavo, plačamo več kot le njegovo vsebino. V ceni je lahko tudi oglas tega izdelka, ki smo ga večer prej videli na televiziji.
Promo Slovenske novice29. 10. 2026 | 09:24
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
PAZI.SE

Investicijske in kriptoprevare: Od obljubljenega zaslužka do praznega računa

»Zagotovljeni donos«, »hiter zaslužek brez tveganja« in »ekskluzivna naložbena priložnost«.
Promo Slovenske novice29. 10. 2026 | 08:27
Promo
Novice  |  Slovenija
VPRAŠANJE VARNOSTI

»Kmalu nam bodo ušli izpod nadzora«

Marko Grobelnik z Inštituta Jožef Stefan in David Bevc s Telekoma Slovenije o gradnji AI infratrukture in agentih, ki se že odločajo sami.
29. 10. 2026 | 11:39
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
OZADJE

Poznate to belo zlato? Pokukali smo, kako nastane (video)

Matični mleček je eden najbolj posebnih čebeljih pridelkov, pot od panja do končne stekleničke pa je precej dolga in zapletena. Obiskali smo Medexov laboratorij in proizvodnjo ter pogledali, kako preverjajo surovino, razvijajo recepture in skrbijo, da izdelek ohrani kakovost do konca roka uporabnosti.
28. 10. 2026 | 11:59
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAKUPI

Kaj vse se skriva za ceno na trgovski polici?

Ko kupimo mleko ali kavo, plačamo več kot le njegovo vsebino. V ceni je lahko tudi oglas tega izdelka, ki smo ga večer prej videli na televiziji.
Promo Slovenske novice29. 10. 2026 | 09:24
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NASVET

Vaša naložba je v minusu. Prodati ali počakati?

Nihanja so del investiranja, vendar jih je lažje sprejeti v teoriji kot takrat, ko vrednost naložbe pade. Kako se odzvati, ko se številke obarvajo rdeče?
Promo Slovenske novice28. 10. 2026 | 11:41
Novice  |  Slovenija
ŠIRITEV

Iz Evrope prihaja 20 milijonov evrov. Kje bodo končali?

Podjetja za rast potrebujejo kapital, vendar bančni kredit ni vedno najboljša rešitev. Zakaj se nekatera odločajo za dražje financiranje?
26. 10. 2026 | 05:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZANIMIV OGLED

The Westies: irska tolpa proti newyorški mafiji na Pickbox 1 in Pickbox NOW

Kriminalistična drama z oskarjevcem J. K. Simmonsom o resnični tolpi iz Hell’s Kitchna premierno 7. novembra
Promo Slovenske novice30. 10. 2026 | 10:11
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
IDEJE

Kaj jesti zvečer, da bomo ponoči bolje spali?

Pridejo dnevi, ko že na poti domov sanjarimo o svoji udobni postelji in se veselimo trenutka, ko bo čas za spanje. Čeprav smo si ves dan želeli leči v posteljo, pa spanec ne pride. Zakaj?
28. 10. 2026 | 08:15
Promo
Novice  |  Slovenija
PRAZNIK

Novembra se bo v Ljubljani odvijal prav poseben dogodek

Od 4. do 6. novembra bo Festival Poezije povezal mednarodne pesniške glasove, slovenske ustvarjalce, založnike in bralce.
27. 10. 2026 | 10:53
Photo
Novice  |  Slovenija
NOVOSTI

»Všeč jim je, ker je nekaj novega in 'seksi'«

Mladi vse lažje vstopajo v svet kriptovalut, tradicionalni kapitalski trgi pa se jim težje približajo. Vid Pajič vidi priložnost v povezovanju obeh svetov.
27. 10. 2026 | 05:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ČISTOČA DOMA

Slovenci pometamo dvakrat več kot Bolgari

Kärcher večina pozna po visokotlačnih čistilnikih, uporabljajo pa ga v največjih skladiščih in tovarnah. Na ProXperience Forumu 2026 dokazali njegovo uporabo tudi doma.
Promo Slovenske novice27. 10. 2026 | 08:57
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOST

S čim Avstrijci privabljajo mlade Slovence

Avstrijska Koroška slovenskim podjetjem ponuja možnosti za razvoj, raziskovalno sodelovanje in finančne spodbude. Preverite, kje lahko začnejo.
Promo Slovenske novice26. 10. 2026 | 09:24
Photo
Novice  |  Slovenija
KJE JE DENAR

Sedimo na bilijonih. A kje je denar?

Evropa ima ogromno prihrankov, a vse bolj zaostaja za ZDA in Kitajsko.
21. 10. 2026 | 05:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
CENEJŠA ELEKTRIKA

Kdo služi z nihanjem cen elektrike?

Baterijski hranilnik lahko ob pravilnem upravljanju zniža stroške energije in omrežnine, poveča izrabo lastne sončne elektrarne in ustvari dodatne prihodke.
Promo Slovenske novice23. 10. 2026 | 13:26
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki