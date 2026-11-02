Fental ga je s krofom: 74-letni ter 76-letni Italijan v konkurenci zaradi dediščine, starejši mlajšemu prinesel točno to, čemur se usodno ni mogel upreti

Na prvi pogled povsem nedolžen krof, polnjen s kremo, naj bi bil orožje v skrbno načrtovanem umoru. Italijanski karabinjerji so v mestu Reggio Emilia aretirali 76-letnega Elica Fantuzzija, ki ga sumijo, da je zaradi dediščine umoril svojega 74-letnega bratranca Alfreda Tamagninija. Ta je bil invalid in je zaradi hudih težav s požiranjem lahko užival le posebej pripravljeno hrano. Osumljenec je to dobro vedel, saj je bil njegov zakoniti skrbnik.

Tamagnini je umrl 27. junija letos v domu za oskrbo, kjer je prebival. Zadušil se je s krofom, ki mu ga je prinesel prav bratranec. Preiskovalci so zdaj prepričani, da ni šlo za nesrečo, temveč za premišljen umor, za katerim naj bi se skrivala želja po več kot 300.000 evrih premoženja.

Bratranca naj bi ubil zaradi 300.000 evrov dediščine

Pokojni je trpel za hudo disfagijo oziroma motnjo požiranja. Zaradi bolezni je imel predpisano posebno prehrano, sestavljeno iz tekočih, pretlačenih ali poltekočih jedi. Zdravniki so takšen način prehranjevanja določili kot nujen ukrep za njegovo preživetje, saj se je v preteklosti že večkrat nevarno dušil s hrano. Fantuzzi, ki je bil njegov zakoniti skrbnik že od leta 2009, je bil z zdravstvenim stanjem bratranca podrobno seznanjen. Kljub temu naj bi mu večkrat poskušal pretihotapiti sladice, ki jih v domu zaradi nevarnosti zadušitve niso dovoljevali.

Usodnega 27. junija je v ustanovo prinesel več krofov s kremo in jih pustil na dosegu bratranca. Po ugotovitvah preiskovalcev je vedel, da je Tamagnini zelo sladkosneden in da se jim ne bo mogel upreti.

Medtem ko se je dušil, je odšel po pijačo

Preiskovalci so rekonstruirali tudi dogajanje v trenutkih, ko je 74-letnik zaužil sladico. Fantuzzi naj bi krofe skrivaj prinesel v sobo, nato pa pozornost zaposlenih preusmeril na embalažo električnega brivnika, ki naj bi ga prav tako prinesel bratrancu. Tako je starejši moški ostal brez neposrednega nadzora v trenutku, ko je imel pred seboj prepovedano hrano.

Ko se je Tamagnini začel dušiti, njegov bratranec po navedbah tožilstva ni takoj poklical pomoči. Namesto tega je odšel do avtomata, kupil gazirano pijačo in mu jo poskušal dati, da bi z njo pogoltnil zataknjeni grižljaj. Šele nato je mirno opozoril medicinske sestre, da se njegov sorodnik ne počuti dobro. Pri tem jim sprva ni povedal, da je jedel krofe. Zaposlene so ostanke hrane in drobtine opazile na njegovih oblačilih. Nemudoma so začele izvajati postopke za sprostitev dihalnih poti, posredovali so tudi reševalci, vendar 74-letniku niso mogli več pomagati.

Po smrti so preiskovalci začeli podrobneje preverjati okoliščine dogodka. Ugotovili so, da je imel pokojni več kot 300.000 evrov premoženja, Fantuzzi pa je bil eden od njegovih zakonitih dedičev. Tožilstvo meni, da je prav dediščina predstavljala motiv za domnevni umor. Preiskava je pokazala tudi, da naj bi osumljenec že pred usodnim dogodkom poskušal v dom pretihotapiti hrano, ki je bratranec zaradi svojega zdravstvenega stanja ni smel uživati.

Po smrti naj bi poskušal vplivati še na izjave drugih družinskih članov in z njimi uskladiti različice dogodkov, ki bi bile zanj ugodnejše.

Zdaj je v hišnem priporu

Karabinjerji so Fantuzzija v sredo, 28. oktobra, zvečer prijeli na podlagi odredbe preiskovalnega sodnika. Odredili so mu hišni pripor. Osumljen je naklepnega umora z več oteževalnimi okoliščinami. Med drugim mu očitajo zlorabo položaja zakonitega skrbnika, izkoriščanje nemoči žrtve in vnaprejšnje načrtovanje dejanja. Preiskovalci poudarjajo, da je bila njegova dolžnost skrbeti za varnost in dobrobit sorodnika, ne pa ga izpostavljati nevarnosti.

Ali je bila smrt s krofom res načrtovan umor zaradi dediščine, bo moralo dokončno presoditi sodišče. Za zdaj gre za očitke tožilstva, osumljenec pa še ni bil pravnomočno obsojen.