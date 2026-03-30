GROZLJIVKA

Odšla v šolo in se ni več ni vrnila! Iskalo jo je 107 ljudi, po 10 letih se je pojavila, resnica pa grozljiva (VIDEO)

Ugrabitelj trdil, da je želel le »prijateljstvo«.
Fusako Sano je izginila 13. novembra 1990. FOTO: Zaslonski Posnetek Youtube
M. U.
 30. 3. 2026 | 20:04
Fusako Sano je izginila 13. novembra 1990, potem ko se po šoli ni vrnila domov. Stara je bila deset let, obiskovala je četrti razred osnovne šole in živela v japonskem mestu Sanjō v prefekturi Niigata skupaj s starši, brati, sestro in babico. Bila je otrok iz stabilne in premožne družine.

Ustanovili so poseben oddelek s 107 ljudmi

Po pouku je šla na šolsko bejzbolsko tekmo, nato pa se je za najstnico izgubila vsaka sled. Ker se do večera ni pojavila doma, je družina obvestila policijo. Že naslednje jutro se je začela ena največjih iskalnih akcij, kar jih je mesto kdaj videlo. V njej so sodelovali policija, prostovoljci, psi sledilci in lokalno prebivalstvo. Ustanovili so poseben oddelek s 107 ljudmi, po mestu pa so nalepili več kot dva tisoč Fusakinih fotografij. Kljub izjemnim naporom niso našli niti ene same sledi. Policija je zasliševala obsojene kriminalce, pregledovala tvegana območja okoli šol, v nekem trenutku pa so celo razmišljali o teoriji, da je deklico ugrabila severnokorejska obveščevalna služba. Sčasoma je primer utonil v pozabo, starši pa so ostali brez odgovora.

Skoraj deset let v ujetništvu

Skoraj deset let je Fusako preživela v ujetništvu pri Nobuyukiju Satōju, moškem, ki jo je ugrabil, ko je hodila po ulici. Grozil ji je z nožem, jo zvezal in zaprl v prtljažnik avtomobila, nato pa jo odpeljal v svoj dom v sosednjem mestu, oddaljenem približno 50 kilometrov. Živel je z materjo, a mu jedoma vseeno dolga leta uspevalo skrivati deklico. Fusako je bila privezana, fizično zlorabljana, ustrahovana in v popolni izolaciji. Hrano je dobivala enkrat ali dvakrat na dan, bila je podhranjena in telesno izčrpana. Zaradi dolgotrajnega privezovanja so se ji mišice na nogah atrofirale, zato je komaj še hodila. Higienski pogoji so bili skrajno nehumani, njeno zdravstveno stanje pa se je sčasoma resno poslabšalo.

Ugrabitelj trdil, da je želel »prijateljstvo«

Ugrabitelj je pozneje trdil, da je želel »prijateljstvo«, da s Fusako ni imel spolnega odnosa, temveč da se je z njo pogovarjal, ji dajal knjige in stripe. A to ne spremeni dejstva, da ji je ukradel otroštvo in skoraj desetletje življenja. Fusako so našli šele leta 2000, povsem po naključju, ko so zdravstveni delavci prišli v hišo zaradi poslabšanega duševnega stanja ugrabitelja. Med intervencijo je tedaj devetnajstletno dekle prišlo iz skrivališča in razkrilo srhljivo skrivnost. Takoj so jo prepeljali v rehabilitacijski center, medtem ko je bil Nobuyuki Satō obsojen na 14 let zapora.

Na prostost je bil izpuščen leta 2015, dve leti pozneje pa so ga našli mrtvega. Fusako se je umaknila iz javnosti. Nikoli ni dajala intervjujev, po dostopnih informacijah pa se je pozneje posvetila fotografiji in izbrala tišino.

Lifestyle  |  Svetovalnica
BELJAKOVINE

Ni samo lakota: telo vam morda sporoča nekaj drugega

Beljakovine imajo pomembno vlogo v vseh življenjskih obdobjih, saj podpirajo telo od otroštva do pozne starosti in jih zlahka vključimo v prehrano.
24. 3. 2026 | 09:16
Novice  |  Slovenija
PREVENTIVA

Simptomi, ki ne izginejo: kdaj je čas za resen razmislek

Nenadna bolečina v hrbtu, dolgotrajna utrujenost, zadihanost, migrene ali težave s kolenom – večina najprej pomisli, da bo minilo samo od sebe.
Promo Slovenske novice30. 3. 2026 | 09:25
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BELJAKOVINE

Pet idej, kako v jedilnik vključiti več beljakovin

Po 40. letu se potrebe po beljakovinah povečajo. Preverite, koliko jih ženske potrebujejo in kako jih enostavno vključiti v prehrano.
30. 3. 2026 | 09:12
Novice  |  Slovenija
ŠOLA ZA PODČASTNIKE

Kako se v Novem mestu usposabljajo kadri za eno ključnih vlog v vojski?

V Slovenski vojski je 1714 podčastnikov, kar je nekaj več kot četrtina vseh pripadnikov. Številka sama po sebi ne pove veliko, dokler ne stopiš v učilnico ali na vadbišče, kjer se vsak dan posebej pokaže, kako pomembni so znanje, disciplina in sposobnost vodenja.
30. 3. 2026 | 09:14
Promo
Lifestyle  |  Stil
OBNOVA

Stara hiša, nov začetek: prenova, ki spreminja pogled na bivanje

Preverite zgodbo iz prve roke; v podkastu Prenovimo pogled preverite, kako se je arhitektka Ana Jerina lotila prenove družinske hiše.
30. 3. 2026 | 08:44
Lifestyle  |  Stil
SLASTNO

Nore številke: dnevno razbijejo kar 5000 jajc

Hofer si že od nekaj prizadeva v svojo ponudbo uvrščati čim več slovenskih izdelkov, zato želi iskati priložnosti za sodelovanje s slovenskimi dobavitelji.
Promo Slovenske novice26. 3. 2026 | 10:02
Lifestyle  |  Stil
POMEMBEN POTENCIAL

Slovenija ima vir, ki bi lahko spremenil način ogrevanja

Evropska unija je določila zavezujoč cilj, da bo do leta 2030 delež obnovljivih virov energije v bruto končni rabi dosegel najmanj 42,5 odstotka.
Promo Slovenske novice26. 3. 2026 | 08:56
Lifestyle  |  Praznično
VELIKA NOČ

Tradicija na krožniku: katera vina se najbolje ujamejo z velikonočnimi jedmi?

Pomladanske vonjave napovedujejo praznično vzdušje, pravi čar velike noči pa se razkrije ob mizi, ko domače dobrote in skrbno izbrano vino povežejo družino.
27. 3. 2026 | 09:37
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINA V ZAPESTJU

Akutna poškodba ali kronična težava?

Vztrajna bolečina v zapestju ni vedno posledica preobremenitve. Kdaj gre za kronično težavo, kako poteka diagnostika in kdaj je potrebna operacija?
Promo Slovenske novice30. 3. 2026 | 10:09
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SAMOPOMOČ

Bolečine v hrbtu, ki ne minejo? Vzrok vas lahko preseneti

Osteohondroza je degenerativna bolezen hrbtenice, ki prizadene medvretenčne diske. Posledica so bolečina, omejena gibljivost in otrdelost.
Promo Slovenske novice24. 3. 2026 | 09:13
Novice  |  Slovenija
MOBILNE TEHNOLOGIJE 2026

Kdo bo vodil digitalni svet?

Nova Delova kampanja razkriva, kako umetna inteligenca, podatki in mobilnost na novo določajo zmagovalce v gospodarstvu in geopolitiki.
20. 3. 2026 | 08:00
Lifestyle  |  Stil
PODKAST

Vselitev v manj kot letu dni? Mnogi ob tej možnosti obstanejo

Kako poteka gradnja montažne hiše, koliko časa traja in na kaj morajo biti investitorji pozorni? V podkastu Deloindom razlagata Nika Bratović in Luka Žvižej.
Nina Štajner25. 3. 2026 | 13:53
Novice  |  Kmetijske novice
UREJANJE OKOLICE

Uredite okolico doma, še preden zacveti pomlad

Pomlad je že tu! Uredite trato, gredice in teraso – s preprostimi koraki, ki prihranijo čas in živce, ko se začne sezona druženja na prostem.
Promo Slovenske novice25. 3. 2026 | 10:05
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
TEŽAVA

Glavobol, napenjanje, utrujenost po obroku? Morda gre za histamin

Kaj je histaminska intoleranca, katera živila so najpogostejši sprožilci in kako lahko z manjšimi prilagoditvami izboljšate počutje?
30. 3. 2026 | 09:21
Novice  |  Slovenija
REZULTATI

Kakšen je recept za vrhunskost v športu

Šport danes povezuje talent, poslovne modele, tehnologijo in vrednote, zato postaja pomemben del gospodarstva in družbenega razvoja.
19. 3. 2026 | 07:30
Lifestyle  |  Stil
PONOVNA UPORABA

To je trend, ki spreminja domove in navade Slovencev

Doma se nam kopičijo stvari, ki jih ne potrebujemo več, čeprav bi brez težav lahko služile komu drugemu.
27. 3. 2026 | 13:00
Novice  |  Slovenija
PREHOD

Podatki kot skrito orožje: podjetja šele zdaj razkrivajo resnico

V industriji se trajnost vse bolj premika iz sfere obljub in ciljev na področje merljivih odločitev.
Promo Slovenske novice25. 3. 2026 | 10:02
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Najbolj sočna pehtranova potica z bogatim skutnim nadevom (VIDEO)

Izboljšajte svoje pekovske veščine in odkrijte skrivnosti priprave pehtranove potice z jasnimi navodili, preverjenimi triki in praktičnim prikazom priprave.
Odprta kuhinja30. 3. 2026 | 09:50
Novice  |  Slovenija
NASLEDSTVO

Skrita težava slovenskega gospodarstva, o kateri se premalo govori

Andrej je star 58 let. Pred skoraj tremi desetletji je ustanovil proizvodno podjetje, ki danes zaposluje 42 ljudi.
Promo Slovenske novice27. 3. 2026 | 09:38
Lifestyle  |  Svetovalnica
ČIST ZRAK

Tehnologija, ki aktivno čisti zrak, prinaša olajšanje

Alergije danes niso več le spomladanska nevšečnost. Zaradi podnebnih sprememb se obdobja cvetenja podaljšujejo, koncentracije cvetnega prahu pa naraščajo.
30. 3. 2026 | 08:17
Lifestyle  |  Stil
TOPLOTNA ČRPALKA

Nenaden mraz razkriva napake, ki jih mnogi spregledajo

Zadnja leta nas vreme vedno pogosteje preseneča. Ko že pospravimo zimske plašče in se razveselimo prvih toplih dni, nas lahko čez noč znova ujame mraz.
Promo Slovenske novice26. 3. 2026 | 12:08
