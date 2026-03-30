Odšla v šolo in se ni več ni vrnila! Iskalo jo je 107 ljudi, po 10 letih se je pojavila, resnica pa grozljiva (VIDEO)

Fusako Sano je izginila 13. novembra 1990, potem ko se po šoli ni vrnila domov. Stara je bila deset let, obiskovala je četrti razred osnovne šole in živela v japonskem mestu Sanjō v prefekturi Niigata skupaj s starši, brati, sestro in babico. Bila je otrok iz stabilne in premožne družine.

Ustanovili so poseben oddelek s 107 ljudmi

Po pouku je šla na šolsko bejzbolsko tekmo, nato pa se je za najstnico izgubila vsaka sled. Ker se do večera ni pojavila doma, je družina obvestila policijo. Že naslednje jutro se je začela ena največjih iskalnih akcij, kar jih je mesto kdaj videlo. V njej so sodelovali policija, prostovoljci, psi sledilci in lokalno prebivalstvo. Ustanovili so poseben oddelek s 107 ljudmi, po mestu pa so nalepili več kot dva tisoč Fusakinih fotografij. Kljub izjemnim naporom niso našli niti ene same sledi. Policija je zasliševala obsojene kriminalce, pregledovala tvegana območja okoli šol, v nekem trenutku pa so celo razmišljali o teoriji, da je deklico ugrabila severnokorejska obveščevalna služba. Sčasoma je primer utonil v pozabo, starši pa so ostali brez odgovora.

Skoraj deset let v ujetništvu

Skoraj deset let je Fusako preživela v ujetništvu pri Nobuyukiju Satōju, moškem, ki jo je ugrabil, ko je hodila po ulici. Grozil ji je z nožem, jo zvezal in zaprl v prtljažnik avtomobila, nato pa jo odpeljal v svoj dom v sosednjem mestu, oddaljenem približno 50 kilometrov. Živel je z materjo, a mu jedoma vseeno dolga leta uspevalo skrivati deklico. Fusako je bila privezana, fizično zlorabljana, ustrahovana in v popolni izolaciji. Hrano je dobivala enkrat ali dvakrat na dan, bila je podhranjena in telesno izčrpana. Zaradi dolgotrajnega privezovanja so se ji mišice na nogah atrofirale, zato je komaj še hodila. Higienski pogoji so bili skrajno nehumani, njeno zdravstveno stanje pa se je sčasoma resno poslabšalo.

Ugrabitelj trdil, da je želel »prijateljstvo«

Ugrabitelj je pozneje trdil, da je želel »prijateljstvo«, da s Fusako ni imel spolnega odnosa, temveč da se je z njo pogovarjal, ji dajal knjige in stripe. A to ne spremeni dejstva, da ji je ukradel otroštvo in skoraj desetletje življenja. Fusako so našli šele leta 2000, povsem po naključju, ko so zdravstveni delavci prišli v hišo zaradi poslabšanega duševnega stanja ugrabitelja. Med intervencijo je tedaj devetnajstletno dekle prišlo iz skrivališča in razkrilo srhljivo skrivnost. Takoj so jo prepeljali v rehabilitacijski center, medtem ko je bil Nobuyuki Satō obsojen na 14 let zapora.

Na prostost je bil izpuščen leta 2015, dve leti pozneje pa so ga našli mrtvega. Fusako se je umaknila iz javnosti. Nikoli ni dajala intervjujev, po dostopnih informacijah pa se je pozneje posvetila fotografiji in izbrala tišino.