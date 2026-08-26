Filipa Mihalića pokopali v tajnosti: pogreb je bil prej, kot je bilo napovedano

27-letnega hrvaškega podjetnika Filipa Mihalića so v torek, 25. avgusta, pokopali na varaždinskem mestnem pokopališču. Čeprav je bilo njegovo zadnje slovo sprva napovedano za petek, 28. avgusta, je družina načrt spremenila. Pogreb je tako potekal nekaj dni prej, v tišini in brez prisotnosti javnosti, poroča Jutranji list. Mihalić, podjetnik iz Gornjega Kneginca pri Varaždinu, je 19. julija letos nenadoma umrl v Dominikanski republiki. Njegova smrt je močno odmevala na Hrvaškem, še posebej zaradi njegovega kratkega, a zelo odmevnega podjetniškega vzpona in afere, povezane s hitrimi testi za covid-19.

Po njegovi smrti so njegovi starši odpotovali v Dominikansko republiko, da bi prevzeli njegovo truplo in uredili njegovo vrnitev na Hrvaško. Po informacijah, ki jih je družina prejela, naj bi Mihalić med izhodom utrpel poškodbo, zaradi katere je poiskal zdravniško pomoč. Po zdravljenju naj bi ga odpustili v domačo oskrbo, nato pa se mu je stanje nenadoma poslabšalo. 19. julija je umrl. O njegovi smrti smo v Slovenskih novicah že poročali, prav tako o okoliščinah njegovega zadnjega dne in poznejših informacijah o potrditvi smrti. Tokratna novost je predvsem način, kako se je njegova zgodba končala – pogreb, ki je bil sprva napovedan za konec tedna, je bil izveden že v torek in brez oči javnosti.

Mihalić je širši javnosti postal znan predvsem zaradi poslovanja svojega podjetja Buryen, ki ga je ustanovil že kot srednješolec. Sprva se je ukvarjal z uvozom tekstila iz Kitajske, nato pa je svoje poslovanje med pandemijo covida-19 razširil na medicinsko opremo in hitre antigenske teste. Leta 2023 so novinarji razkrili sume glede poslovanja podjetja, zgodba pa je dobila velik odmev. Mihalić je v medijih dobil vzdevek »Korona Kid«. Primer je pozneje prerasel v policijsko preiskavo in sodni postopek. Županijsko državno tožilstvo v Varaždinu je decembra 2025 proti Mihaliću in še enemu hrvaškemu državljanu vložilo obtožnico zaradi ponarejanja zdravil oziroma medicinskih proizvodov.

Po obtožnici naj bi izdelali več kot milijon ponarejenih testov

Po navedbah tožilstva naj bi med 26. avgustom 2022 in 25. majem 2023 v tovarni v Istanbulu organizirali proizvodnjo neoriginalnih testov, ki so posnemali sestavo, videz in embalažo originalnih testov. Po obtožnici naj bi bilo izdelanih kar 1.326.000 ponarejenih testov, ki so jih nato uvozili na Hrvaško in jih prodajali ustanovam ter podjetjem. Izdelke naj bi poleg Hrvaške prodajali tudi v Grčiji, Romuniji, Avstriji, Španiji in Nemčiji. Tožilstvo je ocenilo, da je bilo s tem pridobljenih 445.932 evrov protipravne premoženjske koristi. Mihaliću je bilo po obtožnici dodatno očitano, da je ta denar izplačal sebi in ga nato položil v banko z namenom vezave.

Afera je tako zaznamovala njegovo javno podobo, čeprav je bil Mihalić v podjetništvo vpet že precej pred pandemijo.

Zadnje slovo v Varaždinu

Po nenadni smrti v tujini je njegova družina želela predvsem mir. Tako se je zgodba 27-letnega podjetnika, ki je v nekaj letih iz relativno neznanega mladega poslovneža postal ena bolj izpostavljenih oseb v hrvaški aferi s covidnimi testi, končala v krogu družine in najbližjih. Filip Mihalić je za seboj pustil zgodbo o zelo hitrem podjetniškem vzponu, odmevni aferi in sodnem postopku, ki ga je prekinila njegova nenadna smrt.