Filmski beg s tri milijone evrov vrednim avtomobilom! Drvel čez Slovenijo, ustavili so ga šele v Avstriji

Prava filmska tatvina se je v sredo popoldne zgodila v bližini hrvaške prestolnice Zagreb. Neznanec je ukradel izjemno dragocen športni avtomobil, katerega vrednost ocenjujejo na približno tri milijone evrov, nato pa se z njim odpeljal proti Sloveniji. Njegov beg se je končal šele na avstrijskem Štajerskem, kjer so ga izsledili in prijeli policisti.

Kot poroča avstrijska radiotelevizija ORF, je za tatvino osumljen 36-letni hrvaški državljan, ki se je po dejanju z ukradenim avtomobilom odpeljal čez Slovenijo in nato prek mejnega prehoda Šentilj oziroma Spielfeld vstopil v Avstrijo.

Našli so ga na bencinski črpalki

Po prijavi tatvine je stekla čezmejna iskalna akcija. Avstrijska policija poudarja, da je bilo za uspešno izsleditev vozila ključnega pomena tesno sodelovanje s slovenskimi varnostnimi organi. Policisti avtocestne policije so avtomobil nekaj po 19. uri opazili na bencinski črpalki ob avtocesti A9 v bližini kraja Seiersberg-Pirka, nedaleč od Gradca. Tam so prijeli tudi 36-letnega osumljenca in zasegli ukradeni avtomobil.

Vse skupaj se je zgodilo le nekaj ur po tatvini na Hrvaškem. Osumljencu je tako uspelo prevoziti Slovenijo in nadaljevati pot globlje v Avstrijo, preden so ga policisti izsledili.

Avtomobil poimenovan po legendarnem dirkaču

Posebno pozornost vzbuja tudi vrednost ukradenega vozila. Po navedbah avstrijske policije gre za ekskluzivni športni avtomobil francoskega proizvajalca, poimenovan po nekdanjem dirkaču. Policija znamke in modela v uradnem sporočilu ni izrecno navedla. Opis sicer ustreza nekaterim izjemno dragim modelom znamke Bugatti, med drugim chironu, poimenovanem po monaškem dirkaču Louisu Chironu, vendar identiteta konkretnega vozila uradno še ni potrjena.

Vrednost avtomobila naj bi znašala približno tri milijone evrov, zaradi česar gre za posebej odmeven primer tatvine luksuznega vozila. Po prijetju so preiskavo prevzeli kriminalisti deželnega kriminalističnega urada avstrijske Štajerske. Med zaslišanjem je 36-letnik po navedbah policije tatvino v celoti priznal.

Kljub temu mu ni bilo treba ostati v priporu. Po odločitvi državnega tožilstva v Gradcu bodo zoper njega podali kazensko ovadbo, postopek pa bo lahko spremljal na prostosti. Za lastnika dragocenega športnega avtomobila se je zgodba končala precej bolje, kot bi se lahko. Avstrijski policisti so namreč potrdili, da so mu vozilo že vrnili. Avstrijska policija je o uspešno zaključeni akciji javnost obvestila v četrtek dopoldne, pri tem pa posebej izpostavila sodelovanje slovenskih in avstrijskih varnostnih organov.