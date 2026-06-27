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Filmski lov za slovenskim tihotapcem: Ljubljančan v kombiju prevažal devet migrantov

Pred hrvaškimi policisti poskušal pobegniti tudi peš.
Pred hrvaškimi policisti je bežal s kombijem, nato je poskušal pobegniti peš. FOTO: Pixsell
Pred hrvaškimi policisti je bežal s kombijem, nato je poskušal pobegniti peš. FOTO: Pixsell
M. Č.
 27. 6. 2026 | 05:20
2:54
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SLIVNO • V dolini Neretve, v bližini kraja Opačići na Hrvaškem, se je 22. junija odvijala prava filmska akcija, lov za voznikom, ki je poskušal pobegniti policijski patrulji. Moški je med divjo vožnjo ignoriral znake za ustavljanje, zvočne in svetlobne signale ter pospešil proti omenjenemu naselju. Ko je opazil, da ga tam že čaka druga patrulja PP Vrgorac, je vozilo nenadoma ustavil, skočil iz njega in poskušal pobegniti peš. Policisti so ga kmalu izsledili in mu odvzeli prostost.

Kot se je izkazalo kasneje, so bili razlog za divji beg ilegalni migranti v belem kombiju opel zafira z zagrebškimi registrskimi oznakami. V vozilu je prevažal devet državljanov Turčije, ki niso imeli ustreznih dovoljenj za bivanje v Evropski uniji. Turki so pred tem peš prestopili državno mejo, končni cilj potovanja pa je bil splitski nakupovalni center Mall of Split. Vendar je voznik dobrih 100 kilometrov pred ciljem pritegnil pozornost policije, ki ga je poskušala ustaviti.

Za prevoz se je dogovoril z osebo, ki jo pozna le pod imenom Hans.

Izdal pajdaša

Dubrovački dnevnik je poročal, da gre za slovenskega državljana, ki so ga policisti aretirali na območju Slivnega, v neposredni bližini hrvaške državne meje z Bosno in Hercegovino. Po naših zanesljivih informacijah je tihotapec 50-letni Ljubljančan Igor Palatinus s stalnim bivališčem v Litiji.

Dežurni preiskovalni sodnik mu je zaradi begosumja odredil preiskovalni pripor do 30 dni, saj na Hrvaško ni vezan poslovno ali bivanjsko. Hkrati je odločilo, da se mu lahko omogoči začasno izpustitev na prostost, če na račun državnega proračuna države vplača 7000 evrov varščine.

Palatinus se je na zaslišanju skliceval na slabo finančno stanje, zaradi katerega naj bi zagrešil kaznivo dejanje. Navedel je, da je brezposeln, da prejema denarno socialno pomoč in da mora preživljati otroka. Vendar pa to ni bil njegov prvi tovrstni greh. Tožilcem v Metkoviću je priznal, da je migrante na isti lokaciji prevzel že enkrat prej, a jih je takrat v Split odpeljal po poti prek Zagvozda.

Glede organizacije tihotapljenja je pojasnil, da se je za prevoz dogovoril z osebo, ki jo pozna le pod imenom Hans. Od njega je prek aplikacije WhatsApp z uporabo izginjajočih sporočil prejemal navodila in lokacije. Kljub takšnemu načinu komunikacije mu je uspelo shraniti Hansovo telefonsko številko in jo predati tožilstvu. Za tokratno pot je od Hansa kot predujem za potne stroške prejel 200 evrov, preostalih 800 evrov pa bi moral dobiti izplačanih ob prihodu na dogovorjeno mesto v Splitu.

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