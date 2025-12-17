Filmski svet žaluje! Le nekaj dni po poroki umrl legendarni režiser

V Berlinu je danes umrl filmski režiser, avtor in aktivist za pravice istospolnih v Nemčiji Rosa von Praunheim. Umrl je v starosti 83 let le nekaj dni po tem, ko se je poročil s svojim dolgoletnim partnerjem Oliverjem Sechtingom. V filmsko zgodovino se je zapisal z več kot 150 kratkimi in celovečernimi filmi.

Rosa von Praunheim s pravim imenom Holger Radtke je bil prvi ustvarjalec, ki je takrat zatrto temo homoseksualnosti vnesel v javni diskurz, poroča časnik Spiegel. V zgodnjih 70. letih prejšnjega stoletja je namreč povzročil senzacijo z avantgardnim dokumentarcem Ni homoseksualec perverzen, ampak družba, v kateri živi. Film je bil razumljen kot poziv homoseksualcem, naj se borijo za svojo svobodo. Posnel je več kot 150 filmov, tako kratkih kot celovečernih, ki so se pogosto ukvarjali s temami LGBTQ+. Za klasiko velja tudi njegov film Die Bettwurst iz leta 1971.

Rodil se je leta 1942 v Rigi v Latviji. Prvo leto je preživel v sirotišnici, preden ga je posvojil par iz Vzhodne Prusije. Odraščal je na obrobju Berlina, leta 1953 pa so njegovi posvojitelji skupaj z njim pobegnili iz Vzhodne Nemčije v Frankfurt. Srednjo šolo in vajeništvo je opustil ter študiral umetnost v Offenbachu in takratnem Zahodnem Berlinu. V 60. letih prejšnjega stoletja si je nadel psevdonim Rosa von Praunheim v spomin na rožnati trikotnik, ki so ga morali homoseksualci nositi v koncentracijskih taboriščih, poroča časnik.