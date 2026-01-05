FOTO: Stefan umrl v požaru v Švici, razglašen je za heroja: Vrnil se je v bar po goste

Silvestrski večer v prestižnem švicarskem smučarskem središču Crans-Montana se je končal z več kot 140 žrtvami ognja. V baru Le Constellation je izbruhnil silovit požar, v katerem je umrlo 40 ljudi, več kot 100 pa je bilo poškodovanih. Med smrtnimi žrtvami je tudi Stefan, 31-letni varnostnik srbskega rodu, ki je zaslužen, da ni bilo smrtnih žrtev še veliko več.

Mladi Srb je bil eden redkih, ki je zmogel profesionalnost vse do konca

Ko so se v baru začeli širiti dim, panika in plameni, je Stefan kot varnostnik odločno poskrbel, da so gostje čim hitreje zapustili nevarno stavbo. Priče dogodka poročajo, da ni kričal, ni spodbujal panike, predvsem pa ni bežal – ljudi je mirno usmerjal proti izhodom in jih dobesedno potiskal na varno. Proti koncu bi zagotovo lahko rešil tudi sebe, vendar se je odločil drugače.

Ob koncu evakuacije se je prostovoljno vrnil nazaj v goreči bar, da bi poiskal še tiste žrtve, ki so ostale ujete in premika niso zmogle same. Ta odločitev ga je stala življenja.

»Nazaj v ogenj je stekel brez oklevanja«

Ena izmed preživelih, ki ji je uspelo pobegniti tik pred zrušitvijo dela objekta, je Stefana opisala kot človeka, ki je »brez najmanjšega oklevanja stekel v nevarnost, da bi zaščitil druge«. Po njenih besedah je sredi popolnega kaosa lastno življenje postavil na zadnje mesto. Njegova dejanja je švicarska javnost hitro označila za junaško.

Stefan je bil doma iz Valjeva, v Švici pa je živel že približno 20 let in imel tudi švicarsko državljanstvo. Njegova družina je po tragediji do zadnjega trenutka verjela, da je preživel. Upanje jim je vlivalo predvsem dejstvo, da je bil njegov mobilni telefon po požaru še vedno dosegljiv – zvonil je, a se nanj ni nihče oglasil. Najhujša potrditev je prišla šele v dneh po požaru, poroča hrvaški Index.